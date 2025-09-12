Марис Гайлис в шоке от Овощного павильона Центрального рынка: "Полный провал"
Восстановленный Овощной павильон Рижского Центрального рынка, в который вложено более 1,3 млн евро, вызвал не только интерес, но и резкую критику — бывший премьер-министр Марис Гайлис назвал его «ангаром для дирижабля» и «полным провалом».
На Рижском Центральном рынке вновь открыл свои двери Овощной павильон, в восстановление которого за последние годы вложено более 1,3 миллиона евро. В павильон временно переведены торговцы промышленными товарами из Молочного павильона, а также будет создана новая зона общественного питания, которая дополнит рыночное предложение. Однако новый облик Овощного павильона вызвал и громкую критику. В передаче TV24 «Preses klubs» предприниматель, экс-премьер-министр Марис Гайлис не скрывал своего разочарования от увиденного.
Обновленный Овощной павильон на Рижском Центральном рынке
«Я там ещё не был. Я только видел фотографии — выглядело ужасно. Это значит, что об интерьере там вообще не думали. Эти ящики просто страшные. Ну, пустое пространство — это красивое пространство, а тут просто ангар для дирижабля», — заявил Гайлис.
По его мнению, в павильоне сейчас торгуют одеждой потому, что установленные арендные ставки слишком высоки для торговцев овощами: «Возможно, овощные торговцы просто не смогли потянуть такие цены, да и лето ещё, поэтому они остались снаружи. Чтобы павильон не пустовал, туда пустили китайский товар седьмого сорта. Так я думаю. Мне кажется, это плохо. Надо было начинать с овощей».
Гайлис подчеркнул, что павильон должен был сохранить то, к чему люди привыкли десятилетиями:
«Нужно было подумать, я не знаю, дотировать, растянуть во времени затраты на ремонт, амортизацию. Но всё же вернуть туда овощи, как мы привыкли. Полный провал. Я бы так сказал».
В то же время он напомнил, что нынешнее решение является лишь временным, однако, по его мнению, об этом нужно было ясно сообщить людям: «Конечно, придёт зима, пока овощи не обязательно должны быть внутри — это тоже понятно. Но, может быть, им нужно было объяснить, что это всего лишь на два месяца, и что в октябре-ноябре эти дурацкие ящики уберут, которые выглядят просто жалко. Там поставят аккуратные стенды, будут сидеть милые женщины или мужчины, и мы снова будем покупать огурцы и картошку, как раньше. Это было прекрасно. Всегда с радостью. Надеюсь, что это исправят».