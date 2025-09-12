Марис Гайлис в шоке от Овощного павильона Центрального рынка: "Полный провал"

В то же время он напомнил, что нынешнее решение является лишь временным, однако, по его мнению, об этом нужно было ясно сообщить людям: «Конечно, придёт зима, пока овощи не обязательно должны быть внутри — это тоже понятно. Но, может быть, им нужно было объяснить, что это всего лишь на два месяца, и что в октябре-ноябре эти дурацкие ящики уберут, которые выглядят просто жалко. Там поставят аккуратные стенды, будут сидеть милые женщины или мужчины, и мы снова будем покупать огурцы и картошку, как раньше. Это было прекрасно. Всегда с радостью. Надеюсь, что это исправят».