450 км видеокамер, датчиков и оптоволокна: как Латвия защищает свою восточную границу

"Сложности заключаются в том, что построенная инфраструктура портится со стороны противника, но в значительной степени мы рассчитывали на это и создаем различные решения, чтобы повреждение этой инфраструктуры влекло как можно менее серьезные последствия", - сказал Озолс, пояснив, что ранее был поврежден забор - в нем были вырезаны отдельные участки или опрокинуты столбы, а сейчас фиксируются повреждения электрических распределителей или узлов передачи данных.