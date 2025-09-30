Успокоили: тоннель, из-за строительство которого на въезде в Ригу возникает огромная пробка, оказывается, уникальный
Пешеходный тоннель на Баусском шоссе (A7) строят по уникальному проекту, поскольку типовые решения невозможно применить из-за сложной геометрии. Об этом сообщили представители Latvijas valsts ceļi (LVC).
В LVC пояснили, что для каждого двухуровневого узла — моста, тоннеля или путепровода — проектировщики разрабатывают индивидуальные решения, учитывая размещение объекта в природе, функциональность, доступные земли и другие факторы. Для конструкции тоннеля для пешеходов и велосипедистов применяется монолитный железобетон — классическое решение для транспортных сооружений в Латвии.
Монолитные конструкции обеспечивают долговечность и удобство эксплуатации, так как у них нет большого количества швов, характерных для сборного железобетона. Кроме того, такое решение снижает риски проникновения воды через пол и стены тоннеля, что особенно важно в данном случае, так как объект будет эксплуатироваться ниже уровня грунтовых вод.
При этом в LVC подчеркнули, что геометрия тоннеля слишком сложна, чтобы использовать типовые решения, поэтому необходимы уникальные элементы. В то же время стандарты допускают применение сборных конструкций, которые также используются в дорожной сети.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, на Баусском шоссе на въезде в Ригу, у Крусткални, строят пешеходный тоннель. Из-за этого на шоссе каждое утро образуются огромные пробки.
Поскольку работы продлятся до конца лета 2026 года, очевидно, что заторы на этом месте рижанам и гостям столицы придется терпеть еще долго.