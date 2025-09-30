Стоимость продуктов питания в Латвии за последние годы показала просто удивительный рост
Потребители в Европе платят на треть больше за наполнение продуктовой корзины, чем до COVID-19, что вызывает особую озабоченность в домохозяйствах с низкими доходами.
Страны Балтии - лидеры еврозоны
Как сообщает Euronews, в то время как общая инфляция в еврозоне резко снизилась с пика в 10,6% в октябре 2022 года до текущих 2,0%, цены на продукты питания рассказывают другую историю. Инфляция на продукты питания достигла пика свыше 15% и нормализовалась гораздо медленнее, удерживаясь на уровне 3,2% согласно последним данным за август 2025 года.
Эта дивергенция не только статистическая, но имеет реальное влияние на повседневную жизнь. Один из трех человек беспокоится о том, сможет ли позволить себе покупку желаемых продуктов, и это чувство обеднения при походе в супермаркет оправдано цифрами. Основные продукты, такие как мясо, выросли в цене более чем на 30%, молоко на 40%, а масло на 50% по сравнению с уровнями до пандемии.
Различия между странами еврозоны заметны, с продуктовой инфляцией от 20% на Кипре до 57% в Эстонии. Балтийские страны особенно сильно пострадали от роста цен на энергию и удобрения в связи с конфликтом в Украине. Испания находится на среднем уровне с инфляцией на продукты питания в 34% с 2019 года.
В Латвии еда подорожала за эти годы на 52%. Больший рост цен был только в уже указанной Эстонии (57%) и Литве (55%). Словакия тоже показала рост в 52%. Во всех остальных странах еврозоны продукты питания выросли в цене меньше.
Изменения на мировом уровне
Рост цен не объясняется только временными потрясениями. Несколько структурных факторов способствуют постоянному поддержанию высоких цен на продукты питания.
На глобальном уровне рост доходов на развивающихся рынках увеличил спрос на сельскохозяйственную продукцию, оказывая давление на мировые цены. Кроме того, изменение климата становится все более значимым фактором: продолжительные засухи на юге Испании в 2022 и 2023 годах взвинтили цены на оливковое масло, в то время как неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-экспортерах, таких как Гана и Кот-д'Ивуар, влияют на цены на кофе и какао.
На внутреннем уровне рост производительности в сельском хозяйстве отстает от других секторов, что способствует структурному увеличению затрат. Аналитики ЕЦБ предупреждают, что все труднее различать циклические и структурные факторы пищевой инфляции.
Почему самый дешевый рис в Латвии стоит в три раза дороже, чем в Эстонии? Как ранее писал Otkrito.lv, ценообразование в Латвии удивило экономиста.