Стоимость продуктов питания в Латвии за последние годы показала просто удивительный рост

Эта дивергенция не только статистическая, но имеет реальное влияние на повседневную жизнь. Один из трех человек беспокоится о том, сможет ли позволить себе покупку желаемых продуктов, и это чувство обеднения при походе в супермаркет оправдано цифрами. Основные продукты, такие как мясо, выросли в цене более чем на 30%, молоко на 40%, а масло на 50% по сравнению с уровнями до пандемии.