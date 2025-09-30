В одном из MyFitness в Риге добавят корты для падела и расширят тренажерный зал
Сеть спортивных клубов MyFitness в этом году расширит спектр своих услуг, открыв зону для падела — вида спорта, который стремительно набирает популярность в Латвии. Новинка появится в клубе MyFitness Sāga, где площадь спорткомплекса увеличится ещё на 1 300 м². Помимо трёх падел-кортов, будет расширен и тренажёрный зал, что обеспечит посетителям ещё больше возможностей для активных и разнообразных тренировок.
Падел — динамичный, легко осваиваемый и социально активный вид спорта, который одновременно тренирует тело и разум. Научные исследования подтверждают: регулярная игра улучшает работу сердечно-сосудистой системы, повышает мышечную силу, способствует развитию координации движений, баланса и реакции. Тремя новыми кортами смогут пользоваться как постоянные члены MyFitness, так и новые посетители.
«Мы искренне рады предложить нашим клиентам всё новые возможности и услуги в рамках спортивного клуба. Наша цель — создавать сообщество физически активных, сильных и здоровых людей, которые вдохновляют общество двигаться больше и за пределами клуба. Мы верим, что позитивные и здоровые привычки „заразительны“ — они вдохновляют и мотивируют других. Падел — увлекательная игра, которая объединяет движение и радость. Поэтому приглашаем жителей Риги и окрестностей присоединиться к нам и сделать движение неотъемлемой частью повседневной жизни», — отметила руководительница MyFitness Latvija Инна Алне.
Новая зона MyFitness планируется к открытию поздней осенью этого года.