В одном из MyFitness в Риге добавят корты для падела и расширят тренажерный зал

«Мы искренне рады предложить нашим клиентам всё новые возможности и услуги в рамках спортивного клуба. Наша цель — создавать сообщество физически активных, сильных и здоровых людей, которые вдохновляют общество двигаться больше и за пределами клуба. Мы верим, что позитивные и здоровые привычки „заразительны“ — они вдохновляют и мотивируют других. Падел — увлекательная игра, которая объединяет движение и радость. Поэтому приглашаем жителей Риги и окрестностей присоединиться к нам и сделать движение неотъемлемой частью повседневной жизни», — отметила руководительница MyFitness Latvija Инна Алне.