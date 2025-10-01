Как вкусно приготовить капусту? Аппетитный рецепт с курицей и овощами
Как вкусно приготовить капусту? Аппетитный рецепт с курицей и овощами

Капуста — один из самых универсальных и доступных овощей. Она прекрасно подходит для салатов, супов и гарниров, а еще из неё можно приготовить полноценное основное блюдо. Один из самых удачных вариантов — тушеная капуста с курицей и овощами. Это сытно, полезно и не требует много времени.

Ингредиенты (на 3–4 порции):

  • белокочанная капуста — 500 г
  • куриное филе — 300 г
  • морковь — 1 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • болгарский перец — 1 шт. (по желанию)
  • томатная паста — 1–2 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • растительное масло — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу
  • зелень для подачи

Как готовить

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой золотистой корочки. Добавьте к мясу нарезанный лук и морковь, потушите несколько минут. Всыпьте нашинкованную капусту, перемешайте, накройте крышкой и готовьте около 10 минут. Положите болгарский перец и томатную пасту, приправьте солью и перцем. Если нужно, влейте немного воды. Тушите еще 15–20 минут, иногда помешивая. За пару минут до готовности добавьте измельченный чеснок и свежую зелень.

