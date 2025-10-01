Как вкусно приготовить капусту? Аппетитный рецепт с курицей и овощами

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой золотистой корочки. Добавьте к мясу нарезанный лук и морковь, потушите несколько минут. Всыпьте нашинкованную капусту, перемешайте, накройте крышкой и готовьте около 10 минут. Положите болгарский перец и томатную пасту, приправьте солью и перцем. Если нужно, влейте немного воды. Тушите еще 15–20 минут, иногда помешивая. За пару минут до готовности добавьте измельченный чеснок и свежую зелень.