Сегодня 17:48
Как вкусно приготовить капусту? Аппетитный рецепт с курицей и овощами
Капуста — один из самых универсальных и доступных овощей. Она прекрасно подходит для салатов, супов и гарниров, а еще из неё можно приготовить полноценное основное блюдо. Один из самых удачных вариантов — тушеная капуста с курицей и овощами. Это сытно, полезно и не требует много времени.
Ингредиенты (на 3–4 порции):
- белокочанная капуста — 500 г
- куриное филе — 300 г
- морковь — 1 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- болгарский перец — 1 шт. (по желанию)
- томатная паста — 1–2 ст. л.
- чеснок — 2 зубчика
- растительное масло — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
- зелень для подачи
Как готовить
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и обжарьте на растительном масле до легкой золотистой корочки. Добавьте к мясу нарезанный лук и морковь, потушите несколько минут. Всыпьте нашинкованную капусту, перемешайте, накройте крышкой и готовьте около 10 минут. Положите болгарский перец и томатную пасту, приправьте солью и перцем. Если нужно, влейте немного воды. Тушите еще 15–20 минут, иногда помешивая. За пару минут до готовности добавьте измельченный чеснок и свежую зелень.