Сколько электроэнергии будет тратить Латвия через 10 лет - прогноз удивляет

В Латвии и в регионе Балтийского моря ожидается значительный рост объемов производства электроэнергии из ВИЭ, поэтому AST продолжает работу по подключению ВИЭ-объектов к сети передачи и ее развитию. Для обеспечения стабильности и надежности латвийской системы электропередачи потребуется не только усиление сети, но и более активное привлечение мощностей для балансировки, а также дальнейшее развитие рынков балансирующих услуг в Балтийском регионе.