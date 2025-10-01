Сколько электроэнергии будет тратить Латвия через 10 лет - прогноз удивляет
Потребление электроэнергии в Латвии к 2035 году вырастет как минимум на 10%, достигнув 7646 гигаватт-часов (ГВт/ч), а согласно оптимистическому сценарию, рост может составить до 29%, сообщили агентству LETA представители оператора системы передачи электроэнергии АО Augstsprieguma tīkls (AST).
Член правления AST Арнис Даугулис отмечает, что у производства и потребления электроэнергии в Латвии есть потенциал для роста за счет выхода на рынок значительного объема возобновляемой электроэнергии (ВИЭ) и увеличения потребления в сфере транспорта, теплоснабжения и промышленности, а после 2030 года - также за счет внедрения технологий Power-to-X (P2X), особенно производства водорода.
По словам Даугулиса, чтобы подготовиться к этому, необходимо продолжать инвестиции в развитие сетей передачи напряжением 330 кВ и 110 кВ.
Даугулис указывает, что для обеспечения надежности и стабильности электроэнергетической системы Латвии по-прежнему будут нужны управляемые высокомощные базовые электростанции и аккумуляторные системы, которые при необходимости смогут участвовать в балансировке и покрытии пиковых нагрузок.
В отчете AST рассматриваются три сценария развития сети электропередачи на следующие десять лет.
Потребление электроэнергии в Латвии в 2024 году составило 6979 ГВт/ч, и к 2035 году, согласно консервативному сценарию, вырастет до 7646 ГВт/ч (+9,6%), согласно базовому - до 8268 ГВт/ч (+18,5%), а согласно оптимистическому - до 9007 ГВт/ч (+29,1%). При моделировании сценариев использовались данные пользователей электроэнергии, операторов распределительных систем, а также учитывался рост потребления в связи с развитием электротранспорта и будущих технологий.
В Латвии и в регионе Балтийского моря ожидается значительный рост объемов производства электроэнергии из ВИЭ, поэтому AST продолжает работу по подключению ВИЭ-объектов к сети передачи и ее развитию. Для обеспечения стабильности и надежности латвийской системы электропередачи потребуется не только усиление сети, но и более активное привлечение мощностей для балансировки, а также дальнейшее развитие рынков балансирующих услуг в Балтийском регионе.
С учетом доступности Рижских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 результаты оценки обеспеченности ресурсами, проведенной Европейской ассоциацией операторов систем передачи ENTSO-E, не указывают на существенные риски дефицита ресурсов электроснабжения в Латвии до 2035 года, отмечают в AST.