Стоять или сидеть: кто кому должен уступать место в автобусе? Спор, который взорвал соцсети
Уступать ли место в общественном транспорте — вопрос, который разделил пользователей соцсетей. Одни уверены, что старших и слабых нужно замечать без слов, другие убеждены: если хочешь сесть — попроси.
Учительница математики Диана в социальной сети Threads поделилась мнением, которое сама назвала «непопулярным»: «Никто не обязан вставать ради вас в транспорте. У вас есть рот, чтобы сказать, что вам нужно сесть».
Эти слова вызвали бурные споры: одни сочли их проявлением здравого смысла, другие — вопиющей невежливостью.
Молодым тоже бывает плохо
Многие пользователи делились личными историями. Так, одна девушка вспоминала, как во время поездки страдала от боли из-за эндометриоза, но пожилая женщина всю дорогу ругала её за то, что она «не уступает». «Извини, но если ты старый — это не значит, что тебе всё и всегда положено. Молодым людям тоже бывает плохо», — написала она.
«Не обязан мониторить весь автобус»
Часть комментаторов поддержали Диану: уступить место человеку с костылями, беременной женщине или тому, кто едва держится на ногах, — естественно. Но постоянно следить за всем салоном никто не обязан.
«Я использую это время, чтобы думать о делах, а не мониторить, кто зашёл и кому нужно место», — написал один из участников обсуждения.
Другие отмечали: вежливее всего просто попросить. «Можно ведь обратиться напрямую — и место, скорее всего, уступят».
Воспитание или умение сказать?
Противники Дианы настаивали: старшим и слабым уступать нужно без слов. «Нужно давать место тем, кто слабее. Для этого у нас есть глаза и мозги», — утверждали они.
Однако сама Диана парировала: «Какое отношение имеет воспитание к умению сказать о своих потребностях? Никто не обязан читать чужие мысли. Если вам нужно — скажите словами. Это и есть человечность».
Родители с колясками напоминали: пассажиры обязаны следить, чтобы не занимать пространство, предназначенное для детей. А сама Диана добавила: «Я шесть лет подряд ездила в транспорте с коляской и детьми. Если меня не замечали — я спокойно просила внимания словами».
Лучше просто не садиться?
Были и более мягкие позиции: «Мне не трудно уступить даже до того, как меня попросят». Некоторые признавались, что чтобы не мучиться сомнениями, предпочитают вообще стоять в переполненном транспорте.
Встречались и такие ситуации: «Однажды ехала утром на работу, задремала. Меня начали ругать за то, что я “не уступаю”. Но ведь можно было подойти и спокойно сказать: “Извините, можно сесть?” Конечно можно! Все же люди. Но ругать и оскорблять зачем? Хорошо, что теперь у меня есть машина».
Особенно неоднозначной оказалась история матери, которая попросила сына уступить место пожилой женщине. Но та отреагировала с иронией: «Что, я так немощно выгляжу, что не могу постоять?» Сын растерялся и не понял, сделал ли он что-то не так.