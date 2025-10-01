Приятный сюрприз: тестируем наушники Huawei FreeBuds 7i
Чего мы хотим от наушников карманного формата? На самом деле, немного: 1) чтобы они были удобными; 2) чтобы легко устанавливалось соединение с телефоном; 3) чтобы звучали хорошо; 4) чтобы аккумулятор не разряжался слишком быстро. И по всем этим пунктам новые наушники Huawei FreeBuds 7i получают отметку «зачет».
Начнем с удобства. Наушники очень удобно сидят в ухе. Если требуется что-то подстроить под форму уха, в упаковке есть несколько сменных насадок, которые позволяют настроить часть, вставляемую в слуховой проход, под потребности пользователя. При ходьбе и даже беге наушники держатся в ушах хорошо, нет никаких опасений, что они могут выпасть. Так же удобен и легок футляр округлой формы, который одновременно служит зарядным устройством для наушников. А раз мы заговорили об аккумуляторе, пару слов о нем: в целом обещано до 35 часов воспроизведения музыки, а за десять минут можно зарядить аккумулятор для четырех часов использования. Лично я не засекал время хронометром, но брал наушники с собой в трехдневную зарубежную поездку, в ходе которой использовал их достаточно интенсивно во всех перелетах и переездах, плюс несколько часов ждал с ними в аэропортах. В итоге я не смог израсходовать даже половину энергии аккумулятора и вернулся домой с остатком 55 процентов.
Соединение с телефоном устанавливается удивительно легко. Я сам пользователь iPhone, поэтому немного волновался, смогут ли наушники Huawei без проблем «найти общий язык» с телефоном, но опасения были напрасны — все произошло мгновенно. Далее оставалось лишь вставить наушники в уши, и соединение моментально устанавливалось автоматически. Так же безупречно работало управление основными функциями с помощью только самих наушников. Получив звонок, достаточно лишь утвердительно кивнуть или отрицательно покачать головой, чтобы принять или отклонить вызов. По опыту стоит предупредить, что кивать или качать нужно достаточно энергично, так как медленные и плавные движения наушники могут не распознать. Если не хочется путать окружающих движениями головы, звонки можно принимать или отклонять, просто дважды коснувшись наушника пальцем или прикоснувшись и удерживая палец чуть дольше. Аналогично можно переключать следующую песню вперед или регулировать громкость.
Переходим к качеству звучания. Начнем с телефонных разговоров. Благодаря трем встроенным микрофонам собеседники слышали меня хорошо, потому что даже в ветреную погоду комбинация из трех микрофонов позволяет отфильтровывать лишние шумы и оставлять только голос. Я сам на другом конце также всегда слышал сказанное хорошо.
Будучи достаточно большим аудиофилом, я уделяю большое внимание качеству звучания музыки, поэтому можно сказать, что эту область оцениваю довольно придирчиво. Честно говоря, от наушников этой ценовой категории — Huawei FreeBuds 7i стоят 99 евро, то есть относятся к группе «до 100 евро» — я не ожидал многого, но в целом был приятно удивлен. В повседневной жизни я использую наушники другого бренда в два раза дороже (пусть и модель, которой уже несколько лет), которые в тестах специализированных изданий получили высокие оценки, но сравнивая с ними, Huawei FreeBuds 7i ни в чем не уступают. Если мне нужно ответить на вопрос, звучат ли мои «дорогие» наушники в два раза лучше, чем Huawei FreeBuds 7i, ответ — нет. Не вдаваясь в технические нюансы, какими технологиями инженерам Huawei удалось добиться такого качественного звучания, результат действительно хорош.
Здесь есть и эквалайзер, позволяющий настроить каждую конкретную композицию под свои предпочтения, и возможность объемного звучания. Если кто-то предпочитает музыкальные стриминговые сервисы, предоставляющие музыку высокого разрешения, стандарт Hi-Res Audio, то эти наушники подходят и для такого уровня звучания аудио без потери качества. Huawei также удалось обеспечить действительно эффективное подавление внешних шумов, что особенно хорошо ощущается в самолете — там наушники действительно «режут» как ножом и шум двигателей, и разговоры других пассажиров, и крики детей.
В целом следует сказать, что за очень демократичную цену — 99 евро — Huawei удалось предложить пользователям наушники, которые по возможностям и качеству кажутся даже дороже, чем есть на самом деле.