Приятный сюрприз: тестируем наушники Huawei FreeBuds 7i

Начнем с удобства. Наушники очень удобно сидят в ухе. Если требуется что-то подстроить под форму уха, в упаковке есть несколько сменных насадок, которые позволяют настроить часть, вставляемую в слуховой проход, под потребности пользователя. При ходьбе и даже беге наушники держатся в ушах хорошо, нет никаких опасений, что они могут выпасть. Так же удобен и легок футляр округлой формы, который одновременно служит зарядным устройством для наушников. А раз мы заговорили об аккумуляторе, пару слов о нем: в целом обещано до 35 часов воспроизведения музыки, а за десять минут можно зарядить аккумулятор для четырех часов использования. Лично я не засекал время хронометром, но брал наушники с собой в трехдневную зарубежную поездку, в ходе которой использовал их достаточно интенсивно во всех перелетах и переездах, плюс несколько часов ждал с ними в аэропортах. В итоге я не смог израсходовать даже половину энергии аккумулятора и вернулся домой с остатком 55 процентов.