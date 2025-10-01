"Каждый день учусь приспосабливаться": жизнь 22-летней Дианы полностью изменила тяжелая авария

«В нашей семье пятеро детей, я — средняя. Родители очень поддерживают меня и помогают каждый день, но у нашей семьи нет таких больших финансовых возможностей, чтобы оплатить столь дорогое лечение. Я была очень спортивной и активной девушкой, всегда любила движение. Теперь мне ещё тяжело привыкнуть к новой жизни — каждый день учусь приспосабливаться, стараюсь найти способы что-то сделать руками и приобрести навыки, чтобы стать хоть немного самостоятельнее.