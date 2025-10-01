"Каждый день учусь приспосабливаться": жизнь 22-летней Дианы полностью изменила тяжелая авария
22-летняя Диана Александрова из Краславского края оказалась прикована к инвалидному креслу после страшной автоаварии, которая полностью изменила её жизнь.
В августе прошлого года Диана Александрова пострадала в тяжёлой аварии. Врачи диагностировали перелом шейных позвонков C5–C6 с повреждением спинного мозга. Несколько месяцев девушка была практически полностью парализована. Ей сделали две операции, постепенно начали возвращаться движения в руках, появилось больше силы. Это вернуло надежду на восстановление.
Сейчас Диана передвигается в инвалидной коляске, самостоятельно пересаживаться не может. Осознанных движений ногами нет, но иногда появляются спонтанные импульсы, что даёт надежду, что со временем она сможет освоить больше. Руки двигаются, но ладони и пальцы не работают, поэтому ежедневно ей необходима помощь родителей.
Благодаря поддержке неравнодушных людей Диана смогла пройти двухнедельную реабилитацию в клинике Словакии, где получила интенсивный курс восстановления. Теперь ей назначен повторный, более продолжительный курс на 28 дней, но для этого требуется 12 029 евро — в сумму входят сама реабилитация, проживание, питание и трансфер для Дианы с сопровождающим.
«В нашей семье пятеро детей, я — средняя. Родители очень поддерживают меня и помогают каждый день, но у нашей семьи нет таких больших финансовых возможностей, чтобы оплатить столь дорогое лечение. Я была очень спортивной и активной девушкой, всегда любила движение. Теперь мне ещё тяжело привыкнуть к новой жизни — каждый день учусь приспосабливаться, стараюсь найти способы что-то сделать руками и приобрести навыки, чтобы стать хоть немного самостоятельнее.
Каждый день приходится преодолевать и физические, и эмоциональные трудности. Я очень хочу вернуть как можно больше способностей и независимости, чтобы в будущем жить полноценной жизнью. Каждый взнос и каждая поддержка для меня бесценны, и я от всего сердца благодарю всех, кто помогает продолжать эту борьбу», — говорит Диана.