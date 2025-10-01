Жителей Латвии предупредили об опасности, которая им угрожает при покупке лекарств в интернете

В последние месяцы резко увеличилось количество нелегальных препаратов, которые продаются как препараты типа GLP-1. Эти действующие вещества входят в состав ряда лекарств, предназначенных для лечения диабета. Такие продукты, которые часто реализуются через мошеннические веб-сайты и рекламируются в социальных сетях, не одобрены и не соответствуют необходимым стандартам качества, безопасности и эффективности.