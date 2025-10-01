Жителей Латвии предупредили об опасности, которая им угрожает при покупке лекарств в интернете
Латвийская организация верификации лекарств (Latvija Zāļu verifikācijas organizācija - LZVO), ссылаясь на публичные заявления Европейского агентства по лекарственным средствам и сети руководителей национальных агентств по лекарствам, предупреждает о растущих угрозах, связанных с незаконной рекламой и продажей лекарств в сети по всему Европейскому Союзу.
В последние месяцы резко увеличилось количество нелегальных препаратов, которые продаются как препараты типа GLP-1. Эти действующие вещества входят в состав ряда лекарств, предназначенных для лечения диабета. Такие продукты, которые часто реализуются через мошеннические веб-сайты и рекламируются в социальных сетях, не одобрены и не соответствуют необходимым стандартам качества, безопасности и эффективности.
Подобные нелегальные препараты представляют серьёзную угрозу для здоровья. Они могут вообще не содержать действующее вещество или содержать вредные примеси других веществ. Люди, использующие такие препараты, подвергаются очень высокому риску неожиданных и тяжёлых проблем со здоровьем.
Европейское агентство по лекарственным средствам сообщает, что в Европе выявлены сотни поддельных профилей в Facebook, рекламных объявлений и объявлений в электронной коммерции, многие из которых размещены и за пределами ЕС. Некоторые мошеннические сайты и рекламные материалы в соцсетях злоупотребляют официальными логотипами и используют ложные утверждения, чтобы ввести в заблуждение потенциальных покупателей.
LZVO обращает внимание на важные «сигналы тревоги», которые могут указывать на то, что лекарство, возможно, поддельное:
- препараты продаются через неофициальные веб-сайты или платформы социальных сетей;
- в рекламных слоганах утверждается, что лекарство превосходит одобренные методы лечения без научных доказательств;
- соответствующие препараты недоступны в лицензированных аптеках или медицинских учреждениях.
