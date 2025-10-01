Обидевшийся на Латвию российский писатель Дмитрий Быков приговорен в РФ к 7 годам тюрьмы
Дмитрий Быков приговорен заочно.
Обидевшийся на Латвию российский писатель Дмитрий Быков приговорен в РФ к 7 годам тюрьмы

Черемушкинский суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова к семи годам колонии, сообщает «Медуза». Также ему запретили на четыре года администрировать сайты.

Государственный обвинитель просил заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова к семи годам по делу о «фейках» об армии и уклонении от обязанностей «иноагента». Также ему попросили назначить штраф в размере 300 тысяч рублей и запретить на пять лет администрировать сайты.

Поводом для уголовного преследования стало интервью Быкова ютьюб-каналу «Популярная политика». В октябре 2023 года писатель обсуждал с ведущими канала российский удар по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 59 человек.

Защита Быкова заявила в суде, что писатель не согласен с обвинением и считает свое преследование политически мотивированным.

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Писатель публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В июле 2022 года Минюст РФ включил его в реестр «иноагентов». Ряд российских издательств и книжных магазинов прекратили продавать книги Быкова.

В конце 2022 года Быков отменил свое выступление в Риге в знак протеста против лишения лицензии оппозиционного телеканала "Дождь", который базировался в латвийской столице. 

В 2024 году поэт и писатель все же вернулся в Ригу. В Splendid Palace он выступил с авторской программой «Новый свет».

