Обидевшийся на Латвию российский писатель Дмитрий Быков приговорен в РФ к 7 годам тюрьмы

Государственный обвинитель просил заочно приговорить писателя Дмитрия Быкова к семи годам по делу о «фейках» об армии и уклонении от обязанностей «иноагента». Также ему попросили назначить штраф в размере 300 тысяч рублей и запретить на пять лет администрировать сайты.