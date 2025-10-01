В Латвии началась подписка на газеты и журналы на 2026 год. Некоторые из них - на русском языке
Latvijas Pasts под девизом "Подпишись однажды, читай весь год!" с сегодняшнего дня, 1 октября, запускает кампанию, в рамках которой призовет население выбрать печатные издания для подписки на 2026 год.
Национальный почтовый оператор предлагает к подписке на 2026 год 448 изданий: 25 газет на латышском языке, 17 — на русском, 150 журналов на латышском, 27 — на русском, 43 региональных издания и 186 зарубежных изданий прессы.
В компании считают, что подписка на газету или журнал станет удачным подарком к праздникам, который будет несколько раз в году напоминать о дарителе полезной, аналитической или развлекательной информацией.
Latvijas Pasts разошлет каталог подписки в почтовые ящики до середины октября, чтобы потенциальные подписчики могли ознакомиться с предложением и в бумажном формате.
Оформить подписку на латвийские издания можно до 23 декабря на сайте www.abone.lv, во всех клиентских центрах, почтовых отделениях и у почтальонов. До 17 декабря также предлагают подписываться на газеты и журналы, издаваемые в Латвии, по телефону службы поддержки Latvijas Pasts 27008001.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Latvijas pasts массово ликвидирует почтовые ящики. Куда нести письма?