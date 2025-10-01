В Латвии началась подписка на газеты и журналы на 2026 год. Некоторые из них - на русском языке

Оформить подписку на латвийские издания можно до 23 декабря на сайте www.abone.lv, во всех клиентских центрах, почтовых отделениях и у почтальонов. До 17 декабря также предлагают подписываться на газеты и журналы, издаваемые в Латвии, по телефону службы поддержки Latvijas Pasts 27008001.