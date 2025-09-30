Rīgas nami проведет внутреннее расследование в связи с возможными нарушениями на Рижском центральном рынке

Архив LETA свидетельствует, что это уже не первый случай, когда обнаружилась коррупция на Рижском Центральном рынке. Несколько лет назад уже были выявлены незаконные действия в связи с платой за торговые места. в конце 2023 года суд первой инстанции приговорил ряд бывших должностных лиц и сотрудников Rīgas centrāltirgus за присвоение и злоупотребление служебным положением к реальному и условному лишению свободы.