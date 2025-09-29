Минсообщения ЛР утвердило решение о том, что доставка прессы для издателей в новом году не подорожает

В настоящее время установлено, что долю платежа издателя универсальному почтовому оператору (UPP) без НДС рассчитывают, исходя из процентных пропорций тарифа. В городах плата составляет 8,93% от тарифа за один экземпляр издания и 124,6% от тарифа за килограмм, а в остальной территории Латвии — 7,89% за экземпляр и 110,41% за килограмм.