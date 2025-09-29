Минсообщения ЛР утвердило решение о том, что доставка прессы для издателей в новом году не подорожает
В будущем году расходы на доставку печатных изданий для издателей не будут увеличены, следует из проекта постановления, подготовленного Министерством сообщения.
Поправки предусматривают такие пропорции тарифа на доставку подписных изданий, чтобы в 2026 году расходы издателей не возросли и сохранились на уровне 2025 года. Увеличение затрат на оказание услуг после применения новых тарифов будет покрываться из государственного бюджета.
Что касается платежей в 2027 году, то при определении тарифных пропорций необходимо будет учитывать, чтобы расходы издателей не выросли более чем на 10%, подчеркнули в министерстве.
Минсообщения поясняет, что 26 августа этого года на встрече с издателями было достигнуто соглашение: министерство подготовит и представит предложения для утверждения таких пропорций тарифа, которые позволят сохранить расходы издателей в 2026 году на уровне 2025 года.
Согласно "Закону о почте", плата за доставку печатных изданий состоит из двух частей: одну оплачивает издатель, а другую покрывает государственный бюджет через Минсообщения.
В настоящее время установлено, что долю платежа издателя универсальному почтовому оператору (UPP) без НДС рассчитывают, исходя из процентных пропорций тарифа. В городах плата составляет 8,93% от тарифа за один экземпляр издания и 124,6% от тарифа за килограмм, а в остальной территории Латвии — 7,89% за экземпляр и 110,41% за килограмм.
Согласно поправкам, с 1 января будущего года в городах платеж будет рассчитываться в размере 7,44% от тарифа за один экземпляр и 151,16% от тарифа за килограмм, а в остальной Латвии — 6,57% за экземпляр и 133,94% за килограмм.
Согласно проекту тарифов Latvijas pasts, в 2026 году доставка подписных изданий за экземпляр увеличится на 20% — с 0,70 до 0,84 евро, а доставка за килограмм снизится на 18% — с 1,48 до 1,22 евро.