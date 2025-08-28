С 2027 года Латвия может перейти на доставку прессы три раза в неделю

Как сообщалось, с 1 января 2026 года Latvijas pasts вновь планирует повысить тарифы на универсальную почтовую услугу. Ожидается, что стоимость самой востребованной услуги - пересылки обычного письма весом до 20 граммов по Латвии - увеличится с 2,3 до 2,35 евро, или на 2,2%, а посылки до 1 кг - с 6,82 до 7,01 евро, или на 2,8%, при этом плата за каждый дополнительный килограмм составит 1,25 евро.