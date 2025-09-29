Заканчивается ключевая неделя Генассамблеи ООН. Все обсуждали Дональда Трампа и его заявления. О чем говорили мировые лидеры?

При этом нельзя сказать и то, что палестинский вопрос волновал всех. Как обычно и бывает на Генассамблее, каждый из выступавших говорил о том, что заботит лично его и его сограждан. К примеру, президент Грузии Михаил Кавелашвили обратился к «абхазским и осетинским братьям и сестрам» с воззванием о необходимости «совместными усилиями преодолевать искусственно созданные препятствия, восстанавливать разрушенные мосты и оставлять прошлые обиды в истории». Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев рассказал, что «на 2 млн гектаров высохшего дна Аральского моря были высажены солеустойчивые пустынные растения». Его коллега из Таджикистана Эмомали Рахмон призвал ООН провести Международный год правового просвещения, заявил о необходимости защиты ледников и предложил создать в Душанбе региональный центр искусственного интеллекта. Премьер Армении Никол Пашинян заочно обратился к своему азербайджанскому визави Ильхаму Алиеву со словами о необходимости воздерживаться от агрессивной риторики (причиной стало то, что азербайджанский президент с трибуны ООН рассказал о «капитуляции Армении» в ноябре 2020 года, по итогам Второй карабахской войны).