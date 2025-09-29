Воду - по второму кругу! В Латвии предлагают пить и умываться дождевой и сточной водой
Климатические колебания в Латвии всё чаще ставят под угрозу водоснабжение - эксперты предлагают обратить внимание на повторное использование воды.
В Балтийском регионе повторное использование воды пока недостаточно развито, хотя климатические изменения создают всё больше вызовов для местного водоснабжения. Перемены в погоде приводят как к засушливым периодам, так и к избытку осадков, что угрожает доступности и качеству воды. Питьевая вода в основном добывается из подземных источников, которые в определённые периоды могут становиться ограниченным ресурсом. Чтобы продвигать повторное использование воды в Балтийском регионе, Курземский планировочный регион подключился к реализации проекта WaterMan. Одна из его целей — дополнить систему управления водой новым элементом, который сделает водоснабжение более устойчивым к климатическим изменениям.
«В Балтийском регионе рециркуляция, или повторное использование воды, до сих пор мало распространено, и у самоуправлений нет достаточного опыта и стратегических руководств для её внедрения. Поэтому нужны практические рекомендации и адаптированные стратегии, которые помогут местным самоуправлениям и предприятиям реализовать решения по повторному использованию воды. Международный опыт показывает, что повторное использование дождевой и очищенной сточной воды может быть эффективным, но для внедрения требуется долгосрочное планирование и просвещение общества», — поясняет руководитель проектов Курземского планировочного региона Айя Нейланде, отмечая, что главная цель проекта — стимулировать использование дождевой воды в Курземе, применяя принципы циклической экономики и снижая загрязнение воды.
В то время как в других странах Европы повторное использование воды широко применяется (например, в испанском регионе Мурсия за последние 30 лет показатель повторного использования сточных вод вырос с 0% до 98%), в Балтийском регионе до сих пор не хватало стратегического подхода и пилотных проектов, показывающих, как внедрять такие системы на местном уровне.
С целью информировать общественность о возможностях повторного использования воды Курземский планировочный регион в рамках проекта WaterMan программы Interreg Балтийского морского региона с 22 сентября по 24 октября проводит информационную кампанию «Sasmel izlieto ūdeni!» («Выжмите использованную воду»).
В её рамках 9 октября с 11:00 до 13:00 в Салдусе, в Доме Капеллеров (ул. Стрику, 7), состоится информационное мероприятие, в котором приглашают принять участие всех заинтересованных. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация до 8 октября: ссылка на регистрацию.