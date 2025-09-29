Воду - по второму кругу! В Латвии предлагают пить и умываться дождевой и сточной водой

В Балтийском регионе повторное использование воды пока недостаточно развито, хотя климатические изменения создают всё больше вызовов для местного водоснабжения. Перемены в погоде приводят как к засушливым периодам, так и к избытку осадков, что угрожает доступности и качеству воды. Питьевая вода в основном добывается из подземных источников, которые в определённые периоды могут становиться ограниченным ресурсом. Чтобы продвигать повторное использование воды в Балтийском регионе, Курземский планировочный регион подключился к реализации проекта WaterMan. Одна из его целей — дополнить систему управления водой новым элементом, который сделает водоснабжение более устойчивым к климатическим изменениям.