В честь известного латвийского врача назван астероид

«Выбирая имя Andrejserglis, я хотел почтить выдающегося латвийского врача и ученого — профессора Андрея Эрглиса, чей вклад в развитие кардиологии и регенеративной медицины в Латвии невозможно переоценить. Это имя выбрано не случайно: работа профессора существенно изменила лицо латвийской кардиологии и, как и многих других, затронула лично и меня самого. Поэтому этот астероид — не только научный объект, но и выражение благодарности и уважения. Теперь, когда он спокойно вращается более чем в пяти с половиной годах пути на орбите в 2,87 а.е. от Солнца, его название служит символическим напоминанием о том, насколько глубоко труд человека на Земле может влиять на жизнь — и даже на небеса», — рассказал первооткрыватель астероида, ведущий исследователь Института астрономии ЛУ Илгмарс Эглитис.