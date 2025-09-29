В честь известного латвийского врача назван астероид
В ночь на 23 октября 2017 года в Астрофизической обсерватории Латвийского университета в Балдоне было сделано открытие — в главном поясе астероидов Солнечной системы был замечен новый космический объект. Его обнаружил ведущий исследователь Института астрономии ЛУ Илгмарс Эглитис, а точные координаты обеспечил исследователь Вильнюсского университета Казимирас Чернис.
Этой осенью по предложению первооткрывателя Международный астрономический союз (IAU) утвердил постоянный номер и название астероида — (808162) Andrejserglis.
Диаметр астероида составляет около 1,3 километра. В 2017 году он получил временное обозначение 2017 UX95 Наблюдения в течение девяти оппозиций (периодов сближения с Землей) позволили достаточно точно определить его орбиту. Название, предложенное Эглитисом, опубликовано в официальном бюллетене IAU — WGSBN Bulletin.
Andrejserglis обращается вокруг Солнца на среднем расстоянии 2,87 астрономических единиц (примерно 392 млн км). Полный оборот он совершает чуть более чем за пять с половиной лет. В момент открытия объект находился между созвездиями Персея и Треугольника и был видим только с помощью мощного телескопа Шмидта в Балдоне, поскольку его яркость составляла всего 21,2 звёздной величины.
«Выбирая имя Andrejserglis, я хотел почтить выдающегося латвийского врача и ученого — профессора Андрея Эрглиса, чей вклад в развитие кардиологии и регенеративной медицины в Латвии невозможно переоценить. Это имя выбрано не случайно: работа профессора существенно изменила лицо латвийской кардиологии и, как и многих других, затронула лично и меня самого. Поэтому этот астероид — не только научный объект, но и выражение благодарности и уважения. Теперь, когда он спокойно вращается более чем в пяти с половиной годах пути на орбите в 2,87 а.е. от Солнца, его название служит символическим напоминанием о том, насколько глубоко труд человека на Земле может влиять на жизнь — и даже на небеса», — рассказал первооткрыватель астероида, ведущий исследователь Института астрономии ЛУ Илгмарс Эглитис.
Профессор Андрей Эрглис — выдающийся латвийский врач, всемирно известный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям. Он — лидер латвийской кардиологии и внук знаменитого медика Паула Страдыня, продолжатель выдающихся семейных традиций, тесно связанных с историей и развитием медицины в Латвии.
А. Эрглис — профессор факультета медицины и наук о жизни ЛУ, действительный член Латвийской академии наук, офицер ордена Трёх звёзд, ведущий исследователь Института кардиологии и регенеративной медицины ЛУ.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Солнечную систему ворвался загадочный объект с необычной траекторией. Ученые не понимают, что это.