Пассажиры общественного транспорта Риги смогут поучаствовать в укреплении латышского языка
Агентство латышского языка (Latviešu valodas aģentūra - LVA) призывает отметить День государственного языка. Каждый желающий приглашается принять участие в акции в социальных сетях «Сосчитай язык!», а также узнать что-то новое о латышском языке, участвуя в игре, которую будут показывать на экранах в общественном транспорте.
С 1 по 14 октября в аккаунтах LVA в Instagram и Facebook ежедневно в 8:00 будет публиковаться специальная карточка с каким-либо числом и тремя ключевыми словами. Задача участников — в комментариях написать, как данное число связано с развитием латышского языка: это может быть событие, процесс или факт. Ответ с дополнительной информацией будет опубликован в тот же день в 20:00.
Участники акции смогут проверить свои знания на двух уровнях сложности. Если событие, процесс или факт удается угадать только по числу, участник получает титул «Эксперт по языку». Если для ответа необходимо использовать ключевые слова — титул «Исследователь языка». В конце акции LVA обобщит все ответы, и авторы наиболее точных — эксперты и исследователи языка — получат специальные призы.
«Латышский язык — это не только средство общения, это ядро нашей идентичности, душа нашей культуры и связь с историей и предками. Когда мы заботимся о латышском языке, мы заботимся и о себе, и о своей земле. Организуя такую акцию, мы хотим, чтобы люди вовлекались, думали, узнавали и осознавали, что латышский язык объединяет всех, кто живет в Латвии и принадлежит ей», — подчеркивает директор LVA Инита Витола.
Кроме того, в сотрудничестве с Рижской думой, Rīgas satiksme и Vivi Агентство латышского языка реализует образовательную инициативу. В октябре и ноябре на экранах в общественном транспорте каждую неделю будет появляться новая анимация, которая обратится к пассажирам с интересными вопросами о латышском языке.
В Латвии 15 октября отмечается День государственного языка. Эта дата выбрана потому, что 15 октября 1998 года в 4-й статье Конституции было записано: «Государственный язык Латвийской Республики — латышский язык».
Ранее Otkrito.lv писал о том, что министр образования Даце Мелбарде посетовала на дискриминацию латышского языка в неформальной среде бывших школ нацменьшинств.