Пассажиры общественного транспорта Риги смогут поучаствовать в укреплении латышского языка

«Латышский язык — это не только средство общения, это ядро нашей идентичности, душа нашей культуры и связь с историей и предками. Когда мы заботимся о латышском языке, мы заботимся и о себе, и о своей земле. Организуя такую акцию, мы хотим, чтобы люди вовлекались, думали, узнавали и осознавали, что латышский язык объединяет всех, кто живет в Латвии и принадлежит ей», — подчеркивает директор LVA Инита Витола.