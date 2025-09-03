"С этим нужно бороться": министр посетовала на дискриминацию латышского языка в неформальной среде бывших школ нацменьшинств

Чтобы после перехода учебных заведений на обучение только на государственном языке не чувствовалась разница между школами в использовании латышского языка, потребуется время, заявила в интервью программе TV3 "900 секунд" министр образования и науки Даце Мелбарде. Этот учебный год — последний в переходе на обучение на латышском языке. По словам Мелбарде, чтобы можно было «положить руку на сердце» и сказать, что различий между школами больше нет, необходимо время для изменения языковых привычек, а также отношения внутри школьных коллективов.