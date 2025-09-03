"С этим нужно бороться": министр посетовала на дискриминацию латышского языка в неформальной среде бывших школ нацменьшинств
Министр образования Даце Мелбарде заявила, что для устранения различий в использовании латышского языка в школах потребуется время. Переход на обучение на государственном языке завершится в этом учебном году.
Чтобы после перехода учебных заведений на обучение только на государственном языке не чувствовалась разница между школами в использовании латышского языка, потребуется время, заявила в интервью программе TV3 "900 секунд" министр образования и науки Даце Мелбарде. Этот учебный год — последний в переходе на обучение на латышском языке. По словам Мелбарде, чтобы можно было «положить руку на сердце» и сказать, что различий между школами больше нет, необходимо время для изменения языковых привычек, а также отношения внутри школьных коллективов.
Министр уверена, что важно, чтобы в школьную среду пришло больше педагогов, для которых латышский является родным. Она признала, что в школах, где большинство учеников не говорят дома по-латышски, ситуация сложная, и до сих пор можно услышать разные истории, «которые можно назвать дискриминацией латышского языка в неформальной среде».
«С этим нужно бороться, есть служба, которой поручен контроль за ситуацией», — добавила Мелбарде.
Как сообщалось ранее, в этом учебном году в образовательных учреждениях Латвии, реализующих программы основного образования для нацменьшинств, завершится переход на обучение только на латышском языке. С 1 сентября обучение на латышском начали 4-е и 7-е классы, которые до этого учились по программам для нацменьшинств.
Параллельно в латвийских школах начинается постепенный отказ от русского языка как второго иностранного в основном образовании. Ученики 4-х классов в этом году изучают только английский язык как первый иностранный, а в 2026/2027 учебном году начнут осваивать второй иностранный язык — один из официальных языков стран ЕС или Европейской экономической зоны либо язык, изучение которого регулируется межгосударственными соглашениями в сфере образования. Русский язык среди таких языков не предусмотрен.