В США заметили, что Европа наконец-то начала просыпаться и брать на себя ответственность

Несмотря на то, что в последнее время от Трампа можно услышать много обнадеживающих заявлений, он все еще оставляет слишком много сомнений относительно того, действительно ли США вступятся за европейских союзников, если возникнет необходимость. Показательным в этом плане было одно из его недавних заявлений. На вопрос журналистов, должны ли европейцы сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве, Трамп ответил "Да". Но на уточняющий вопрос, вступятся ли США за европейского союзника в такой ситуации, он сказал, что это зависит от обстоятельств.