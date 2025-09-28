"Позвоночник нашей системы здравоохранения хрупок": эксперт раскрыла горькую правду о медицине в Латвии
Латвийская система здравоохранения держится на перегрузке сотрудников и неустойчивых решениях, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы (BKUS) Линда Фриденберга.
По её словам, необходимо добиться того, чтобы медсестра за одну ставку получала зарплату, соответствующую уровню ответственности и рисков, что позволит полноценно заботиться о себе, семье и здоровье жителей Латвии.
Фриденберга отметила, что в Латвии число медсестёр на 1000 жителей — одно из самых низких среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Хуже ситуация только в Греции. Этот показатель годами существенно не улучшается и заметно отстаёт от среднего уровня в ЕС.
«Позвоночник нашей системы здравоохранения хрупок», — подчеркнула она, добавив, что прогнозируемый мировой дефицит медсестёр к 2030 году составит 6 миллионов, из которых треть придётся на Европу.
По её мнению, главная проблема в Латвии — слишком низкая оплата труда. Согласно данным Службы государственных доходов, в первой половине 2025 года средняя брутто-зарплата медсестры составляла около 1955 евро, то есть примерно 1,08 от средней зарплаты по стране. Однако в абсолютных цифрах Латвия неконкурентоспособна на фоне развитых стран ЕС.
При этом в тарифах Национальной службы здравоохранения оплата за одну ставку медсестры составляет 1388 евро, но фактическая зарплата выше — это отражает сильное давление рынка труда. В результате государственным больницам приходится искать дополнительные средства для удержания кадров в рамках существующего бюджета.
Ситуацию усугубляют ненормированные нагрузки: допускаются 24-часовые смены и работа на несколько ставок сразу в разных учреждениях.
«Это нормализует небезопасные условия и создаёт риски как для пациентов, так и для персонала», — отметила Фриденберга.
Она напомнила, что международная практика такие условия считает недопустимыми. В обновлённой в 2025 году Хельсинкской декларации по безопасности пациентов в анестезиологии подчеркивается: усталость серьёзно влияет на качество ухода, а больницы обязаны внедрять политику управления усталостью.
Кроме того, в Латвии 39% медсестёр старше 55 лет (в среднем по Европе — 24%), и страна занимает первое место среди государств, представивших данные по этому показателю. Это означает, что отрасли грозит мощная волна выхода на пенсию.
Молодое поколение, в свою очередь, выбирает более гибкий график и меньшие нагрузки: многие работают на 0,75 ставки, так что десять выпускников дают системе лишь семь полных рабочих мест.
Учёба также обходится дорого: студенты с первого курса работают на низкоквалифицированных должностях, что требует больших вложений в наставничество и обучение, но часто спустя пару лет они уходят в другие сферы. «Фактические расходы такой системы очень высоки, а отдача неполная», — пояснила Фриденберга.
Демографическая ситуация только ухудшает картину: общество стареет, спрос на медицину растёт, а число студентов падает из-за низкой рождаемости и эмиграции. При этом здравоохранение конкурирует с более привлекательными отраслями, например с ИКТ.
По словам Фриденберги, вопрос престижа профессии также остаётся нерешённым — в публичном пространстве до сих пор используются устаревшие термины вроде «средний медицинский персонал», что подрывает статус профессии. Она напомнила, что и отчёт Государственного контроля чётко указывает на кадровый дефицит и риски для работников и пациентов. Существующая система не только неэффективна, но и опасна, так как услуги предоставляются за счёт перегрузки.
Фриденберга считает необходимым ввести регулирование безопасного соотношения числа медсестёр и пациентов, а также обеспечить достойную оплату за одну ставку с учётом уровня риска и ответственности. «Речь не о комфорте работников, а о безопасности и качестве ухода. После какого часа работы вы бы не захотели, чтобы у постели вашего ребёнка стояла медсестра — после двенадцатого, шестнадцатого или двадцать четвёртого?» — задала она риторический вопрос.
В качестве примеров Фриденберга упомянула Литву, Швецию и Финляндию, где рабочая неделя у медработников составляет 32–38 часов, а не 40. Это временно увеличивает дефицит, но в долгосрочной перспективе помогает привлечь кадры и снизить выгорание.
В стратегии BKUS на ближайшие пять лет особое внимание планируется уделить укреплению роли медсестёр, в том числе созданию рабочих мест с расширенными компетенциями. «Новые обязанности, большая ответственность и требования приведут к необходимости пересмотра шкалы оплаты труда», — заключила Фриденберга.