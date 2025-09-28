"Позвоночник нашей системы здравоохранения хрупок": эксперт раскрыла горькую правду о медицине в Латвии

По словам Фриденберги, вопрос престижа профессии также остаётся нерешённым — в публичном пространстве до сих пор используются устаревшие термины вроде «средний медицинский персонал», что подрывает статус профессии. Она напомнила, что и отчёт Государственного контроля чётко указывает на кадровый дефицит и риски для работников и пациентов. Существующая система не только неэффективна, но и опасна, так как услуги предоставляются за счёт перегрузки.