Клуб Depo благодаря народной поддержке нашел новый дом на другой улице в Риге - где же?

Говоря о продолжении деятельности клуба, Ванагс сообщил, что договор с владельцем новых помещений уже заключен. Он отметил, что в новом месте будет большая и лучшая сцена, а также более удобный зал для зрителей. "Предполагаем, что в новых помещениях смогут выступать более значимые латвийские и зарубежные гости. Возможно, будут проходить и мероприятия электронной музыки", - сказал Ванагс.