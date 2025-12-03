Клуб Depo благодаря народной поддержке нашел новый дом на другой улице в Риге - где же?
Популярный рижский музыкальный клуб Depo нашел новое помещение в Риге — на улице Шарлотес, 18а, следует из информации на странице клуба в Facebook.
Клуб будет расположен в квартале, где находятся несколько развлекательных и гастрономических заведений, таких как K. K. fon Stricka villa, M:darbnica, Skapis, Labietis и другие. В помещениях, которые займет Depo, ранее уже находились заведения, связанные с музыкой, например клуб OneOne.
Клуб Depo в акции народного финансирования собрал 19 410 евро из запланированных 20 000 евро, которые собирались для начала работы в новом помещении. В акции приняли участие 623 человека, и их пожертвования позволят осуществить запланированное — сделать небольшой ремонт в новых помещениях, приобрести новую световую и звуковую систему.
Как ранее указал владелец клуба Depo Гунтис Ванагс, новые помещения искали около трех лет. Ванагс рассказал, что здание на улице Вальню, где работал клуб, было запущенным, и никто не хотел приводить его в порядок. Он признал, что рад возможности продолжить деятельность клуба Depo в другом месте. Хотя помещения на Вальню были любимыми, работать там становилось все труднее.
Говоря о продолжении деятельности клуба, Ванагс сообщил, что договор с владельцем новых помещений уже заключен. Он отметил, что в новом месте будет большая и лучшая сцена, а также более удобный зал для зрителей. "Предполагаем, что в новых помещениях смогут выступать более значимые латвийские и зарубежные гости. Возможно, будут проходить и мероприятия электронной музыки", - сказал Ванагс.
Обзор последней вечеринки легендарного ночного клуба Depo (26.10.2024)
Многих поклонников ночной жизни Старой Риги ошеломила новость о закрытии легендарного клуба Depo. Последний концерт и афтерпати состоялись 26 октября.
Однако вместе с тем Depo останется площадкой и для молодых музыкантов. Также в клубе продолжат выступать малоизвестные, но хорошие зарубежные группы.