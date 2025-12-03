Автотранспортная дирекция вложит 3 млн евро в камеры для подсчета собственных пассажиров в регионах

В результате закупки планируется внедрить систему подсчета пассажиров в двухдверных автобусах типа 750 М3 и однодверных типа 250 М2, а необходимое количество камер для поездов будет уточнено дополнительно. Параллельно для обеспечения непрерывности услуги поставщик должен предусмотреть резервное оборудование в объеме не менее 10% от общего числа камер.