Выставка Ояра Аболса в Латвийском национальном художественном музее "Абсурдные проекты человека на Земле"

Политическая и творческая деятельность Аболса, активно развивавшаяся в 50–70-е годы, была неразрывно связана с политическими реалиями. Будучи эрудированным интеллектуалом и многолетним членом правления Союза художников, он начинал свой путь как агитатор Коммунистической партии (в 1940 году) и придерживался социал-демократических взглядов с юности. В Ригу после войны он вернулся полным оптимизма, готовый к построению утопического будущего, и вступил в партию в 1947 году.