Выставка Ояра Аболса в Латвийском национальном художественном музее "Абсурдные проекты человека на Земле"
С 10 января по 10 мая 2026 года в главном здании Латвийского национального художественного музея пройдет масштабная выставка "Абсурдные проекты человека на Земле", посвященная творчеству живописца и теоретика искусства Ояра Аболса (1922–1983). Экспозиция сфокусируется на противоречивой реальности искусства Латвии периода оккупации, балансирующей между советским диктатом и неангажированным искусством, конформизмом и нонконформизмом.
Сегодня Ояра Аболса ценят как авангардиста 1960–1970-х годов и лидера теоретической мысли, оказавшего значительное влияние на современное искусство Латвии. Его работы даже включены в американскую коллекцию нонконформистского искусства Нэнси и Нортона Доджей. Однако его жизнь была разделена: с одной стороны — служба коммунистическим идеалам, с другой — страстное стремление к западному искусству и образу жизни.
Политическая и творческая деятельность Аболса, активно развивавшаяся в 50–70-е годы, была неразрывно связана с политическими реалиями. Будучи эрудированным интеллектуалом и многолетним членом правления Союза художников, он начинал свой путь как агитатор Коммунистической партии (в 1940 году) и придерживался социал-демократических взглядов с юности. В Ригу после войны он вернулся полным оптимизма, готовый к построению утопического будущего, и вступил в партию в 1947 году.
Свое первое художественное образование Аболс получил в студии левого модерниста Романа Суты (1938–1940), где полюбил кубизм и конструктивизм. В 1951 году он окончил Академию художеств Латвийской ССР. Ранние работы 1950-х годов, представленные на выставке, являются образцами «ортодоксального» социалистического реализма, посвященного «исторической борьбе за победу коммунизма».
Однако, по словам его супруги, художницы Джеммы Скулме, творческое развитие началось лишь в 1960-х годах, когда в работах Аболса появляется свобода: фигуративный и абстрактный экспрессионизм, концептуальные циклы.
Переломным моментом стало путешествие по Европе в 1956 году в составе делегации советских деятелей культуры. Увидев настоящий модернизм за «железным занавесом», он радикально изменил свои взгляды. Картина «Кузнецы» (1962), выполненная в мощной экспрессивной манере, стала точкой отсчета.
Несмотря на кампанию по борьбе с формализмом в СССР в 1963–1964 годах (где Аболс также оказался в списках), в его живописи 60-х преобладают современные модификации «сурового стиля», вдохновленные влиянием Суты и глубоким изучением творчества Пабло Пикассо. В середине 60-х он даже обратился к чистой абстракции, вдохновленной работами француза Пьера Сулажа.
С конца 1960-х годов искусство Аболса становится всё более концептуальным. Его волновали процессы на Земле и роль в них человека. Он поднимал темы ядерной угрозы («Хиросима», «Расчет ядерного уничтожения») и экологии, отражая скорее западное движение 70-х годов, чем советскую пропаганду (серия «Процессы на Земле»). Даже его натюрморты приобрели концептуальный характер, критикуя мещанство и культ роскоши («Антибидермейер», «Ренессанс торгашей»).
Будучи теоретиком и критиком, Аболс в 70-е годы стал одним из самых эрудированных знатоков западного искусства в Латвии. Вернувшись с Венецианской биеннале в 1976 году, он инициировал выставку «Природа. Среда. Человек» (1984), которая стала «взрывом» современного искусства в стране.
Ояр Аболс не успел провести ни одной персональной выставки при жизни. Его вдова, Джемма Скулме, продолжила процессы, начатые ими вместе.
В рамках выставки состоится презентация монографического исследования «Ояр Аболс. Абсурдные проекты человека на Земле» доктора искусствоведения Элиты Ансоне, которая предпринимает попытку собрать воедино противоречивые стороны жизни художника — коммунистическую и прозападную, конформистскую и нонконформистскую.
Кроме того, 20 января в Латвийском национальном художественном музее пройдет конференция «Между конформизмом и нонконформизмом».
