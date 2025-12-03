Исследование выявило неожиданное: людям в Латвии купить новое жилье мешает... нехватка денег
Большинство жителей Латвии в качестве одного из главных препятствий, которые сейчас мешают приобрести жилье, называют высокие цены на недвижимость и недостаточные накопления. Это выявил недавний опрос банка Luminor. Некоторые указали в качестве значимого фактора экономическую и геополитическую ситуацию.
Данные опроса показывают, что более четверти, то есть 27 процентов жителей Латвии, называют главным препятствием для приобретения жилья высокие цены на недвижимость.
Вторым по значимости препятствием для приобретения недвижимости являются недостаточные накопления для первого взноса, это отметили 24 процента жителей. Каждый пятый житель (20 процентов) указывает на неопределенность в отношении будущего, экономической и геополитической ситуации, что удерживает от принятия решения. Влияние этого фактора аналогично во всех странах Балтии, но несколько ниже в Литве.
Почти пятая часть, то есть 18 процентов респондентов, признают, что их доходы недостаточны, чтобы соответствовать требованиям по ипотечному кредиту. Между тем, несмотря на то, что Euribor и процентные ставки банков в целом за последние годы снизились, 13 процентов жителей называют высокие процентные ставки препятствием, которое сейчас мешает приобрести жилье. Каждый десятый житель Латвии (11 процентов) указывает, что пока не нашел подходящую для себя недвижимость.
"Цены на недвижимость обычно называются одним из главных препятствий для ее приобретения, однако, сравнивая ситуацию в столицах стран Балтии, следует отметить, что в Риге цены на недвижимость по-прежнему значительно ниже, чем в соседних странах. В отдельных сегментах цены в Риге более чем вдвое ниже, чем в Вильнюсе и Таллине. Кроме того, в последние годы расширена программа поддержки для уменьшения первого взноса, и ею пользуются почти половина всех новых заемщиков", - отмечают эксперты.
