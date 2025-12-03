Исследование выявило неожиданное: людям в Латвии купить новое жилье мешает... нехватка денег

"Цены на недвижимость обычно называются одним из главных препятствий для ее приобретения, однако, сравнивая ситуацию в столицах стран Балтии, следует отметить, что в Риге цены на недвижимость по-прежнему значительно ниже, чем в соседних странах. В отдельных сегментах цены в Риге более чем вдвое ниже, чем в Вильнюсе и Таллине. Кроме того, в последние годы расширена программа поддержки для уменьшения первого взноса, и ею пользуются почти половина всех новых заемщиков", - отмечают эксперты.