"Эстония" как символ свободы и боли: в стране вспоминают катастрофу 1994 года с 852 погибшими

Паром "Эстония", начавший курсировать по линии Таллин-Стокгольм в 1993 году, был крупнейшим и самым красивым пассажирским судном Эстонии. Судно, получившее имя в честь довоенного парохода, который ходил по тому же маршруту, работало под эстонским флагом. Для эстонцев этот паром символизировал свободу, успех и западные ценности, которые в то время были доступны далеко не каждому.