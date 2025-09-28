"Эстония" как символ свободы и боли: в стране вспоминают катастрофу 1994 года с 852 погибшими
В Таллине, а также во многих других городах Эстонии в воскресенье состоялись церемонии в память о жертвах кораблекрушения, которое в ночь на 28 сентября 1994 года оборвало жизни 852 человек.
Паром "Эстония", начавший курсировать по линии Таллин-Стокгольм в 1993 году, был крупнейшим и самым красивым пассажирским судном Эстонии. Судно, получившее имя в честь довоенного парохода, который ходил по тому же маршруту, работало под эстонским флагом. Для эстонцев этот паром символизировал свободу, успех и западные ценности, которые в то время были доступны далеко не каждому.
В последнем рейсе на борту парома "Эстония" находились 989 человек. В результате кораблекрушения выжить удалось лишь 137 из них. 852 человека погибли в ночь на 28 сентября 1994 года, когда корабль затонул по пути в Стокгольм.
"Нет никаких признаков того, что имело место столкновение с судном или плавучим объектом, или взрыв в носовой части. Также не появилось ничего другого, что дало бы основания предполагать, что было совершено преступление, - цитировал 15 февраля прошлого года сайт шведской прокуратуры прокурора Каролину Висландер. - Дальнейшие меры, запланированные следственными органами, как ожидается, не повлияют на мое решение. Следовательно, предварительное расследование не будет начато, а дело будет закрыто".
В 2017 году, в годовщину катастрофы парома Эстония, памятный знак был установлен и в Пярну.
По официальной версии, которая стала результатом работы международной комиссии, судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовую подъемную часть, в результате чего в грузовой отсек хлынула вода.
Место затопления совместным решением Швеции, Эстонии и Финляндии было объявлено морским захоронением. Но в 2021 году парламент Швеции поддержал предложение правительства внести изменения в закон о статусе морского захоронения, чтобы разрешить погружения в этом районе. В 2022 году специалисты из Эстонии, Швеции и Финляндии обследовали затонувший паром.
В июле 2022 года со дна была поднята носовая аппарель "Эстонии". Тогда же эксперты Таллиннского технического университета заявляли, что считают крайне вероятным сценарий, при котором повреждения правого борта парома возникли при столкновении с морским дном.
Большинство погибших - граждане Швеции (501 человек) и Эстонии (285 человек). Из Латвии пассажиров было 29. Выжили из них только шесть.