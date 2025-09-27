ВИДЕО: водолазы обнаружили в Лиелупе странную конструкцию: "Она размером с машину!"

Шота признается, что дайвинг для него — это хобби, которое пока приносит только убытки. Тем не менее оно дарит много радости и улучшает окружающую среду. "Мы были первыми, кто начал проводить большие подводные субботники по всей Латвии. Два года назад у нас даже был самый большой подводный субботник в Европе. А в следующем году мы планируем субботник в озере Озолниеки и хотим пригласить туда всех, кому это может быть интересно, включая детей".