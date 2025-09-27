ВИДЕО: водолазы обнаружили в Лиелупе странную конструкцию: "Она размером с машину!"
Команда дайверского клуба Mitau Diver в среду в Лиелупе заметила странную конструкцию — металлический предмет, который, по их словам, был размером с автомобиль.
Как сообщил представитель клуба Шота Плиев, первым конструкцию заметил рыбак. "У нас с ними сложилось хорошее сотрудничество. Время от времени, если у рыбаков что-то падает [в воду], мы помогаем им это достать. Этот конкретный предмет они заметили с помощью эхолота [ультразвуковое устройство]", - пояснил ныряльщик.
"На их записях этот объект выглядел как большой контейнер. И мы, из любопытства, решили обследовать его и посмотреть, что это на самом деле", — рассказывает Шота. — Однако когда мы нырнули, так и не поняли, на что смотрим!"
Плиев отмечает, что предмет сделан из металла и немного напоминает ящик. Его размеры впечатляют — он примерно с автомобиль. Несколько местных жителей выдвинули свои версии о находке. "Может быть, что-то было выброшено из бывшей сахарной фабрики или вагонов?" — предполагает Инесе. Но Шота объясняет, что рядом не было ни железной дороги, ни сахарной фабрики.
Алексис считает, что найденное похоже на маленькое судно. А Салвис в шутку сказал, что это кладбище воблеров [приманок, которые используют рыбаки]. Плиев сообщил Jauns.lv, что планирует обследовать объект ещё раз, когда будут более благоприятные погодные условия. Водолаз отметил, что хотел бы вытащить объект из реки, но признал, что из-за его размера своими силами это невозможно.
"Мы будем рады, если кто-то сможет помочь организовать поднятие, в том числе перекрытие реки, оформление разрешений, привлечение автокрана и т.д."
На вопрос, удавалось ли ему находить в реке еще что-то интересное, дайвер смеясь ответил: "Постоянно!" Только на прошлой неделе он в Лиелупе, напротив Елгавского замка, нашел снаряды времен Второй мировой войны. "Недавно я также нашел педальную машинку советских времен. В детстве у одного мальчишки во дворе такая была, и моя мечта была когда-нибудь заполучить такую же", — смеется мужчина. Однако мечта так и не сбылась, так как при вытаскивании из реки машинка развалилась.
"Время от времени мы находим и лодки, что тоже интересно. В Даугаве мы нашли "запорожец". А недавно один подводный охотник сообщил нам, что видел якорь большого корабля. Так что мы тоже поедем искать его, и если найдем — подарим Елгавскому яхт-клубу".
Шота признается, что дайвинг для него — это хобби, которое пока приносит только убытки. Тем не менее оно дарит много радости и улучшает окружающую среду. "Мы были первыми, кто начал проводить большие подводные субботники по всей Латвии. Два года назад у нас даже был самый большой подводный субботник в Европе. А в следующем году мы планируем субботник в озере Озолниеки и хотим пригласить туда всех, кому это может быть интересно, включая детей".