"Почему играем от имени Латвии? Потому что я живу здесь": игрок сборной Латвии по крикету ответил депутату Нацобъединения
Латвийская сборная по крикету завоевала бронзовые медали на международном чемпионате Amber Cup. Однако вместо радости многие жители высказали удивление, что в Латвии вообще есть сборная по крикету. А политик из Национального объединения и вовсе задался вопросом: кто позволил команде, состоящей преимущественно из граждан Индии, выходить на поле в форме с надписью "Latvija".
Крикет традиционно популярен в Британии и странах бывшей Британской империи — Индии, Шри-Ланке, Пакистане. Те, кто переехал из этих стран в Латвию, с удовольствием продолжают играть и здесь. В Латвии работает целая федерация крикета, объединяющая восемь клубов. Единственное в Латвии крикетное поле в Яунолайне построено на ее средства. Уже несколько клубов из Англии выразили желание приехать и сыграть в Латвии, сообщает LSM+.
«Мы вложили сюда деньги и хотим развивать этот вид спорта. Правила крикета сложнее привычных здесь игр, поэтому привлечь игроков трудно. Во-первых, матч длится около трех часов. Во-вторых, людям нужно привыкнуть к особенностям. Но мы начали инициативу: я написал во многие школы. Теперь, когда у нас есть поле, мы хотим тренировать детей в школах», — пояснил президент Латвийской федерации крикета Сундар Вайдесваран.
Однако в ссоциальных сетях уже разгорелась дискуссия вокруг сборной, практически полностью состоящей из выходцев из Индии. Поводом стало возмущение депутата Сейма Яниса Витенбергса (Нацобъединение), который саркастически поздравил Министерство образования и науки с "исторической бронзой" на Amber Cup 2025 и усомнился в праве этих игроков представлять страну.
В свою очередь в Министерстве образования пояснили, что за спортивные федерации отвечает Совет спортивных федераций. Там подтвердили: Латвийская федерация крикета пока не является признанной и не получает государственного финансирования — это полностью частная инициатива.
«Что касается формы — тут нужно оценивать скорее с этической точки зрения, правильно ли это. Надо спрашивать организаторов турнира, на каком основании команда выступала как сборная Латвии. Но в целом это не запрещено. Я в детстве играл с друзьями в футбол: двор против двора, а на нас были футболки миланского “Интера”. Потому что у одного товарища была возможность привезти их из Турции. И “Интер” никаких претензий нам не предъявлял», — пояснил президент Совета спортивных федераций Латвии Владимир Штейнберг.
«Почему мы играем от имени Латвии? Потому что я живу здесь. Я не могу выступать за Эстонию или Литву. Я живу в Латвии, тренируюсь в Яунолайне. Поэтому и играю за Латвию», — сказал игрок сборной Латвии Яшвант.
«Игроки нашей команды давно живут здесь. Многие — постоянные жители. Я сам гражданин Латвии. Не по рождению, но все же. Многие из игроков живут здесь пять-десять лет. Это студенты, это люди, которые работают. У них семьи, дети ходят в латышские школы. Мы чувствуем себя частью этой страны. И лучший способ интеграции — когда люди играют и думают о Латвии на поле, стараются быть частью этой земли», — подчеркнул президент Латвийской федерации крикета Сундар Вайдесваран.
В федерации надеются в ближайшее время получить официальный статус. Сейчас спортсмены собирают и готовят необходимые документы.