Washington Post: Пентагон готовит беспрецедентное совещание военного руководства - причина неизвестна
Министр обороны США Пит Хегсет распорядился, чтобы сотни генералов и адмиралов прибыли на военную базу морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники. Отмечается, что срочное распоряжение вызвало тревогу и растерянность, так как официальная причина сбора пока неизвестна.
Представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил подготовку встречи, уточнив лишь, что министр выступит перед высшим военным командованием в начале недели. Однако подробностей повестки он не сообщил.
По данным издания, в США и за рубежом служат около 800 генералов и адмиралов. На совещание с Хегсетом планируется собрать командующих, находящихся в горячих точках, а также старших военачальников, размещённых в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как уточняют СМИ, приказ касается всех офицеров от звания бригадного генерала и выше или их эквивалентов на флоте, а также их ближайших советников из числа личного состава. Каждый из этих офицеров руководит крупными подразделениями — от сотен до тысяч военнослужащих.
The Washington Post отмечает, что ни один из собеседников не смог вспомнить прецедентов, когда министр обороны вызывал бы одновременно столько генералов и адмиралов. Это вызвало беспокойство по поводу безопасности. Один из источников признался, что военные встревожены, так как «не имеют ни малейшего представления о причинах». Кроме того, среди командиров звучит недовольство — многим придётся возвращаться в США, не зная, зачем именно.
«Что это значит? Мы что, прямо сейчас снимаем всех генералов и адмиралов с тихоокеанского направления? Это выглядит странно», — отметил один из американских чиновников.
По данным WP, созыв генералов произошёл вскоре после того, как Хегсет самовольно начал крупные преобразования в Пентагоне: он распорядился сократить число генералов на 20%, отправил в отставку ряд высокопоставленных руководителей без объяснений и издал резонансный приказ о переименовании министерства обороны в министерство войны.
Напомним, что в начале сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о возвращении Пентагону прежнего названия — «министерство войны». При подписании документа он заявил, что это демонстрация силы и победы. Хегсет, в свою очередь, подчеркнул, что ведомство теперь должно «сражаться, чтобы побеждать, а не проигрывать».
Министерство войны существовало в США с 1789 по 1947 год, после чего его преобразовали в национальное военное ведомство, а в 1949-м переименовали в министерство обороны. Трамп неоднократно отмечал, что считает старое название более точным, так как, по его словам, США «нужны не только средства обороны, но и инструменты для наступления».