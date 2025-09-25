Washington Post: Пентагон готовит беспрецедентное совещание военного руководства - причина неизвестна

The Washington Post отмечает, что ни один из собеседников не смог вспомнить прецедентов, когда министр обороны вызывал бы одновременно столько генералов и адмиралов. Это вызвало беспокойство по поводу безопасности. Один из источников признался, что военные встревожены, так как «не имеют ни малейшего представления о причинах». Кроме того, среди командиров звучит недовольство — многим придётся возвращаться в США, не зная, зачем именно.