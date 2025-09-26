А матрешки-то - украинские! В "битве" за идеологическую чистоту Овощного павильона пострадали простые торговцы
После критики, разгоревшейся в соцсетях по поводу вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвард Ратниекс объявил о наведении порядка и борьбе с символикой "страны-агрессора". Однако в этой "священной войне" пострадали обычные торговцы.
Руководство Центрального рижского рынка обещает к 2030 году превратить его в один из самых современных в Европе. Уже сейчас предпринимаются шаги: возвращение в соответствующий павильон продавцов овощей и фруктов, жесткий контроль за ассортиментом, меморандум о применении государственного языка, опросы посетителей. Под запрет попала российская продукция и матрешки — символ, автоматически признанный "пророссийским".
Но реальность оказалась сложнее. Как выяснилось, часть сувениров вовсе не связана с Россией. Об это обиженные и обескураженные торговцы рассказали блогеру Айе Нагле. «Честно говорю, мы привозили матрешки из Украины. Их там производят, роспись — тоже украинская», — рассказывает хозяйка одной из торговых точек. По ее словам, во время критики в соцсетях акцент сделали именно на четырех матрешках из всего ассортимента.
Торговцы оказались перед фактом: их просят освободить места без альтернативных вариантов. Многие вложили значительные средства — от нескольких тысяч евро в ремонт, полки и освещение, до регулярной арендной платы. «Если бы нам дали хотя бы месяц-два на поиск решения, можно было бы как-то справиться. Но сейчас это выглядит так, будто нас просто выгоняют», — говорит одна из предпринимательниц.
Ситуация вызывает возмущение: люди инвестировали собственные средства в ремнт, платят налоги, а теперь рискуют остаться без работы и без компенсаций. Никакой альтернативы этим торговым местам им не предложили. «Мы сумками торгуем много лет. Если нас закроют, я не знаю, куда идти работать. А у нас семьи, дети», — делится переживаниями одна из пострадавших.
«Матрешка — это не всегда символ России. В Украине их тоже стилизуют. Их покупали педагоги для занятий с детьми. У меня там сахарница была в виде матрешки. Там даже написан внизу автор. И я даже это убрала, потому что, хоть это и украинский наряд, но все равно это тригирило народ», — отмечает продавец.