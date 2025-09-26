А матрешки-то - украинские! В "битве" за идеологическую чистоту Овощного павильона пострадали простые торговцы

«Матрешка — это не всегда символ России. В Украине их тоже стилизуют. Их покупали педагоги для занятий с детьми. У меня там сахарница была в виде матрешки. Там даже написан внизу автор. И я даже это убрала, потому что, хоть это и украинский наряд, но все равно это тригирило народ», — отмечает продавец.