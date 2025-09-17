Вице-мэр Риги объявил первые шаги по обновлению Центрального рынка: использование латышского, запрет на торговлю матрешками и российской прессой
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс после встречи с руководством муниципального предприятия Rīgas nami договорился с председателем правления Оярсом Валкерсом о первых шагах по наведению порядка на Рижском Центральном рынке.
По словам вице-мэра, Центральный рынок сейчас переживает период значительных перемен и реконструкции, чтобы к 2030 году, в свой столетний юбилей, он стал одним из самых современных рынков Европы, подобно тому, как это было сделано с парком Узварас. В то же время важно уже сейчас обеспечивать положительные изменения и соответствовать ожиданиям посетителей за счёт оперативных решений.
Основные шаги:
- уже в следующем месяце в Овощной павильон частично вернутся торговцы фруктами и овощами;
- будет введён более строгий контроль за ассортиментом, чтобы не продавались товары страны-агрессора или продукция с её символикой;
- особое внимание уделят использованию государственного языка — для торговцев подготовят «Меморандум доброй воли»;
- начнут регулярные опросы посетителей и вовлечение жителей в разработку концепции будущего рынка;
- в начале следующего года общественности представят новые интерьеры павильонов и концепцию внешнего пространства;
- торговцев промышленными товарами планируют перенести в специально выделенную открытую зону.
«Мы едины во мнении, что рынок должен укреплять латышское культурное пространство, идентичность и традиции, одновременно отвечая требованиям современности. Уже сейчас Центральный рынок договорился с торговцами фруктами и овощами о частичном возвращении в исторически значимый Овощной павильон, который пока служит временным решением, пока другие павильоны находятся на реконструкции. Прекращена торговля матрёшками, российской прессой и другой продукцией, символизирующей государство-агрессора. Совместно с Rīgas nami рынок уже работает над созданием кодекса добросовестной торговли и меморандума о применении государственного языка при участии отрасли и надзорных учреждений — PTAC и Центра государственного языка», — сообщил вице-мэр Риги.