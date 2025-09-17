Вице-мэр Риги объявил первые шаги по обновлению Центрального рынка: использование латышского, запрет на торговлю матрешками и российской прессой

«Мы едины во мнении, что рынок должен укреплять латышское культурное пространство, идентичность и традиции, одновременно отвечая требованиям современности. Уже сейчас Центральный рынок договорился с торговцами фруктами и овощами о частичном возвращении в исторически значимый Овощной павильон, который пока служит временным решением, пока другие павильоны находятся на реконструкции. Прекращена торговля матрёшками, российской прессой и другой продукцией, символизирующей государство-агрессора. Совместно с Rīgas nami рынок уже работает над созданием кодекса добросовестной торговли и меморандума о применении государственного языка при участии отрасли и надзорных учреждений — PTAC и Центра государственного языка», — сообщил вице-мэр Риги.