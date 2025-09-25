Нацобъединение и "Объединенный список" требуют отставки Эвики Силини
Национальное объединение (NA) и «Объединённый список» (AS) инициируют выражение недоверия премьер-министру Эвике Силине. Партии указывают на неспособность правительства принимать решительные меры для прекращения экономического сотрудничества с Россией и Беларусью.
По их словам, Латвия находится в геополитически критической ситуации: война в Украине продолжается, а Россия как государство-агрессор угрожает как региональной, так и общеевропейской безопасности. В таких условиях бездействие и нерешительность правительства в вопросах разрыва сотрудничества с Россией и её союзницей Беларусью недопустимы. Несмотря на громкие заявления, нынешний Кабинет министров не сумел или не захотел действовать решительно, продолжая косвенно поддерживать российскую экономику и её способность вести войну, отмечает NA.
«Мы неоднократно призывали к сотрудничеству, действовали проактивно, но для нас неприемлемо не сокращение, а, напротив, укрепление экономических связей с Россией. Данные показывают, что торговый объём с Россией не уменьшился, а вырос. Нам непонятно, куда премьер-министр направляет корабль правительства. Мы требуем её отставки, ведь двух лет было достаточно, чтобы принять необходимые решения», — заявил депутат Янис Витенбергс (NA).
NA напоминает, что за последний год в Сейм и правительство были внесены инициативы, направленные на сокращение или полное прекращение экономических связей с Россией и Беларусью. Однако почти все они были либо отложены, либо отклонены, либо проигнорированы. Среди примеров упоминается инициатива фонда «Предприниматели за мир» на портале manabalss.lv, которую подписали более 11 тысяч граждан Латвии, но она так и не была реализована.
Также были отклонены предложения NA ввести «военный налог» для компаний, сотрудничающих с государствами-агрессорами, а также инициативы запретить участие таких компаний в государственных и муниципальных закупках и ограничить использование товаров и услуг российского и белорусского происхождения. Не были рассмотрены и предложения о запрете общественного транспорта в Россию и Беларусь, о закрытии границы во время военных учений «Запад», а также о запрете торговли товарами из этих стран.
Напротив, как указывает NA, экономическое сотрудничество с агрессорами выросло. По данным Центрального статистического управления, в июне 2025 года объём торговли с Россией увеличился на 7% и составил 71 млн евро, а в июле вырос ещё на 11,8% — до 99,3 млн евро по сравнению с тем же периодом 2024 года. Россия вошла в топ-5 крупнейших партнёров Латвии по экспорту и импорту, опередив даже Польшу.
Кроме того, в государственных закупках продолжают участвовать компании, которые зарабатывают «кровавые деньги» в России, где их конечными бенефициарами являются граждане РФ. Таким образом, средства латвийских налогоплательщиков косвенно укрепляют российскую экономику, уверены в NA.
Вместо разрыва сотрудничества с Россией правительство действует наоборот: в мае 2025 года были подписаны контракты на модернизацию трёх пограничных пунктов с Россией и Беларусью с увеличением числа полос движения и парковочных площадок для транспорта. Общий объём инвестиций составил 34 млн евро.
NA считает, что Латвии необходимо решительное и принципиальное правительство, которое последовательно отстаивало бы интересы национальной безопасности и выражало бы солидарность с украинским народом не только на словах, но и на деле. Поскольку нынешний кабинет министров доказал свою неспособность принимать такие решения, партия требует отставки премьер-министра Эвики Силини.