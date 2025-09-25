Нацобъединение и "Объединенный список" требуют отставки Эвики Силини

NA напоминает, что за последний год в Сейм и правительство были внесены инициативы, направленные на сокращение или полное прекращение экономических связей с Россией и Беларусью. Однако почти все они были либо отложены, либо отклонены, либо проигнорированы. Среди примеров упоминается инициатива фонда «Предприниматели за мир» на портале manabalss.lv, которую подписали более 11 тысяч граждан Латвии, но она так и не была реализована.