Открытие на улице Барона - уютная пиццерия Barons, где семьи могут неспешно насладиться трапезой
Улица Барона всегда полна жизни – дети катаются на самокатах, родители спешат по делам, а кто-то отдыхает на террасах кафе. И уже какое-то время между улицами Артиллерияс и Таллиннас здесь можно найти приятный сюрприз – небольшую, но очень уютную пиццерию Barons, которая постепенно становится популярным местом встреч как для гостей спортивного квартала, так и для местных жителей.
Внутри царит тёплая атмосфера – стильные акценты интерьера, улыбчивый персонал и солнечная терраса, где особенно вкусно наслаждаться свежевыпеченной пиццей в летние дни. Но главное – это, конечно же, меню, которое удивляет богатством выбора и оригинальными сочетаниями вкусов.
Пицца на любой вкус
“Barons” предлагает более 25 видов пиццы в нью-йоркском стиле, приготовленных из качественных ингредиентов и щедро покрытых сыром и аппетитными добавками. Здесь найдут своё любимое и поклонники классики – Margarita или Pepperoni, – и те, кто готов открывать новые гастрономические впечатления.
Отдельного внимания заслуживает пицца с морепродуктами, где нежные креветки прекрасно сочетаются с лёгкими цитрусовыми нотками. Для любителей мяса – пиццы с куриным филе, беконом или говяжьим фаршем, а для вегетарианцев – яркие комбинации со свежими овощами. Кроме того, меню регулярно дополняется сезонными новинками – например, летом настоящим хитом становится пицца с соусом из лисичек.
Больше, чем просто пицца
Чтобы трапеза была ещё разнообразнее, меню включает сочные бургеры, аппетитные закуски, свежие салаты и ароматные супы. А к пицце или бургеру отлично подойдут освежающие напитки, которые идеально утоляют жажду после активного дня или прогулки по улице Барона.
Удобство для каждого
Если времени нет или погода не располагает, еду можно заказать с доставкой – быстро, удобно и всегда горячо. Кроме того, пиццерия открыта для сотрудничества с молодёжными и взрослыми спортивными командами, которые хотят отметить победу или просто провести время вместе после тренировки.
Адрес: ул. Кр. Барона 106
Заказы: 29883396
www.picerijabarons.lv
Instagram / Facebook: @picerija.barons
Средний чек: 14 €
Рабочее время:
Пн–Чт 12:00–21:00
Пт–Сб 11:00–22:00
Вс 11:00–20:00