Открытие на улице Барона – уютная пиццерия Barons, где семьи могут неспешно насладиться трапезой

Если времени нет или погода не располагает, еду можно заказать с доставкой – быстро, удобно и всегда горячо. Кроме того, пиццерия открыта для сотрудничества с молодёжными и взрослыми спортивными командами, которые хотят отметить победу или просто провести время вместе после тренировки.