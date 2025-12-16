Утро на трассе обернулось катастрофой: 55-летний мужчина погиб в лобовом столкновении на Вентспилсском шоссе
Во вторник на Вентспилсском шоссе, в Либагской волости, наблюдались значительные ограничения движения. Там в результате лобового столкновения погиб 55-летний мужчина. Пока неясно, почему произошла авария. Известно лишь, что водитель по какой-то причине выехал на встречную полосу.
Два транспортных средства с полностью разбитыми передними частями стояли на одной из полос Вентспилсского шоссе, недалеко от Талси. На месте происшествия работали как пожарные-спасатели, так и сотрудники правоохранительных органов. «Водитель Opel выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Пока причины, что и почему, неясны. Это будет уточняться в ходе расследования. (..) Водитель грузового микроавтобуса доставлен в лечебное учреждение с травмами», — сказал представитель Государственной полиции Дин Зеймбах. Он отметил, что погибший водитель Opel — мужчина 1970 года рождения, сообщает «Degpunktā».
Автомобилист, ставший очевидцем происшествия, сразу после столкновения поспешил к водителю Opel, однако тот погиб мгновенно, сразу после инцидента. На асфальте не было видно следов торможения, поэтому, вероятнее всего, у водителя грузового микроавтобуса не было возможности избежать столкновения.
В легковом автомобиле перевозили различные строительные материалы. В момент удара белая краска разлилась по салону и на водителя. Она вместе с другими жидкостями автомобиля покрыла и асфальт.