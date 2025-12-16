Утро на трассе обернулось катастрофой: 55-летний мужчина погиб в лобовом столкновении на Вентспилсском шоссе

Два транспортных средства с полностью разбитыми передними частями стояли на одной из полос Вентспилсского шоссе, недалеко от Талси. На месте происшествия работали как пожарные-спасатели, так и сотрудники правоохранительных органов. «Водитель Opel выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение. Пока причины, что и почему, неясны. Это будет уточняться в ходе расследования. (..) Водитель грузового микроавтобуса доставлен в лечебное учреждение с травмами», — сказал представитель Государственной полиции Дин Зеймбах. Он отметил, что погибший водитель Opel — мужчина 1970 года рождения, сообщает «Degpunktā».