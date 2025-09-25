Стало известно, как хотят использовать территорию бывшей Брасской тюрьмы в Риге
В планах Министерства юстиции – приспособить территорию бывшей Брасской тюрьмы для нужд своих учреждений, заявил госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич.
Говоря о дальнейшей судьбе территории бывшей Брасской тюрьмы, госсекретарь отметил, что эта территория по-прежнему принадлежит министерству, и оно видит, что она будет нужна для функций юстиции. Однако в настоящее время ситуация с финансированием сложная. Для нужд Управления мест заключения эту территорию пока использовать не планируется.
По словам Папсуевича, проведено исследование построек, имеющих историческую ценность и функциональные возможности для использования, поэтому нужно понять, какие преобразования необходимо провести. Территорию можно очистить от ненужных или находящихся в критическом состоянии зданий, а таких там очень много.
«Соответственно, на их месте можно построить что-то новое в соответствии с потребностями», – сказал он, подчеркнув, что потребности есть. Например, нужна инфраструктура для подростков группы высокого риска – «Безопасный дом для детей и молодежи». Также можно было бы построить офисные здания, так как совсем рядом находится Государственное бюро судебных экспертиз, отметил чиновник.
Отвечая на вопрос о будущем Рижской центральной тюрьмы, которой уже 120 лет, Папсуевич отметил, что в настоящее время Центральная тюрьма фактически выполняет функции следственного изолятора, и у таких тюрем есть своя специфика. В целом нельзя сказать, что это непригодное место для лишения свободы, но там нужны улучшения.
«Старые нефункционирующие корпуса следовало бы снести и развивать новую инфраструктуру, но всё это вопрос финансирования, и сейчас это большое испытание», – указал Папсуевич.
После открытия новой Лиепайской тюрьмы на улице Алсунгас планируется закрыть старую Лиепайскую тюрьму на улице Дарза. Также в середине следующего года планируется закрыть Елгавскую тюрьму, а немного позже – филиал Гривской тюрьмы в Даугавгриве. Кроме того, рассматривается возможность строительства нового корпуса для женской тюрьмы в Цесисе. В настоящее время единственная женская тюрьма в Латвии находится в Риге, в Ильгюциемсе.
Брасская тюрьма, построенная более 100 лет назад, была закрыта в 2019 году. В настоящее время открытая в 1905 году Рижская центральная тюрьма является крупнейшей в Латвии. В новую Лиепайскую тюрьму заключённых планируется перевести весной следующего года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Брюссель заглянул в латвийские тюрьмы. По европейским меркам зеков в них оказалось многовато.