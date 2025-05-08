Брюссель заглянул в латвийские тюрьмы. По европейским меркам зеков в них оказалось многовато

Как сообщает Eurostat, с 1993 по 2023 год наибольшее количество заключенных было зафиксировано в 2012 году — 553 000 человек. После периода стабильности в 2017–2019 годах в 2020 году число заключенных снизилось на 6,6% (до 463 000), но с 2021 по 2023 год снова увеличилось в общей сложности на 7,7%.