Брюссель заглянул в латвийские тюрьмы. По европейским меркам зеков в них оказалось многовато
В 2023 году в странах ЕС насчитывалось около 499 000 заключенных, что на 3,2% больше по сравнению с 2022 годом. В Латвии зеков много, но сидят они в относительно нормальных условиях.
Как сообщает Eurostat, с 1993 по 2023 год наибольшее количество заключенных было зафиксировано в 2012 году — 553 000 человек. После периода стабильности в 2017–2019 годах в 2020 году число заключенных снизилось на 6,6% (до 463 000), но с 2021 по 2023 год снова увеличилось в общей сложности на 7,7%.
Среди стран ЕС в 2023 году самые высокие показатели числа заключенных на 100 000 человек были в Польше (203), Венгрии (187) и Чехии (181). Самые низкие — в Финляндии (53), Нидерландах (66) и Словении (68).
Латвия - на четвертом месте с 174 зеками на 100 тысяч населения. Недалеко ушла от Латвии и Литва, которая на пятом месте - 159 сидельцев. Эстония на шестом месте - 135 заключенных.
В целом по ЕС на 100 000 человек приходилось 111 заключенных — немного больше, чем в 2022 году, когда этот показатель составлял 108.
В 2023 году переполненность тюрем была зафиксирована в 13 странах ЕС. Переполненность означает, что число заключенных превышает проектную вместимость мест заключения.
Наибольшая переполненность наблюдалась на Кипре (коэффициент заполняемости — 226,2), во Франции (122,9) и Италии (119,1). Наименьшая — в Эстонии (56,2), Люксембурге (60,8) и Болгарии (67,7).
В Латвии зеки живут просторно. Тюрьмы страны рассчитаны на 4822 человек, но находятся в них 3271 заключенных. Напомним, что это данные за 2023 год.
Тем временем, в Латвии продолжается строительство новой Лиепайской тюрьмы. Объявлено, что ей понадобится до 450 сотрудников. Известно даже, какие зарплаты им предлагают.