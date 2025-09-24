Треть жителей Латвии категорически против контрабанды, но цена манит покупателей

Директор и профессор Центра долгосрочного бизнеса SSE Riga Арнис Саука отмечает, что контрабанда и нелегальная торговля в сегодняшних геополитических условиях рассматриваются не только как фискальная потеря для госбюджета и легального бизнеса, но и как угроза для безопасности страны. Он отметил, что нелегальные сигареты в Латвию по-прежнему в больших объемах поступают из Беларуси, что создает риски для ее национальной безопасности. "Если в страну можно ввезти два миллиона контрабандных сигарет за раз, разве таким же образом сюда нельзя провезти, например, оружие? Поэтому борьба с контрабандой должна восприниматься как стратегический вопрос безопасности, который требует участия общества, изменения отношения, последовательных и скоординированных действий государственных структур", - подчеркнул Саука.