Спортивную отрасль ждет реформа: тренеров без диплома хотят отстранить от работы с детьми

Зарплата спортивного педагога не мотивирует, и это одна из причин, почему им нередко приходится работать в нескольких местах. Значительная часть тренеров - в предпенсионном и пенсионном возрасте, молодых специалистов недостаточно. Сейчас есть три квалификации спортивных тренеров: А - с высшим педагогическим образованием в спортивной сфере и соответствующими достижениями воспитанников на соревнованиях высокого класса; B - с высшим педагогическим образованием в спорте; C - с освоенной программой профессионального совершенствования (курсами) и сданным экзаменом, пояснил на заседании парламентской подкомиссии по спорту президент Латвийского совета спортивных федераций (ЛССФ) Владимир Штейнбергс, добавив, что в регистр специалистов включены 5479 тренеров и еще десять человек с признанной профессиональной квалификацией, полученной за рубежом. Из них 37% имеют категорию С, 36% - категорию В, 6% - категорию А, а также 21% студентов и выпускников, выполнивших требования сертификационных правил (выпускники спортивных студий имеют право работать без сертификата пять лет после получения диплома).