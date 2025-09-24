В Германии мужчина и двое детей сгорели заживо в Tesla, не сумев открыть двери электромобиля
В трагическом происшествии в Западной Германии 43-летний мужчина и двое девятилетних детей погибли, сгорев заживо в автомобиле Tesla, сообщает Daily Mail.
Согласно полицейскому отчету, водитель Tesla пытался обогнать выстроившуюся очередь из автомобилей, но в результате съехал с дороги в кювет, машина врезалась в дерево. Автомобиль загорелся. Мужчина и двое детей не смогли выбраться из салона, но еще один ребенок — смог. Его доставили в больницу на спасательном вертолете, отметило издание, подчеркнув, что в спасательной операции участвовали два санитарных вертолета, множество полицейских и медиков.
Один из местных жителей заметил аварию и услышал крики из автомобиля. Он попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но не смог справиться с огнем. Он также пытался открыть двери автомобиля, но безуспешно, пишут немецкие СМИ.
Ранее сообщалось, что дверные ручки в ряде моделей Tesla перестают работать в момент отключения источника питания. По данным Германской автомобильной ассоциации, двери можно открыть вручную только изнутри, что серьезно затрудняет спасательные работы. Эта проблема в последнее время привлекла внимание, так как выявлено несколько случаев, когда пассажиры оказывались заперты в машине после аварии, а службы спасения не могли их освободить.
Директор по дизайну Tesla Франц фон Хольцхаузен в интервью Bloomberg заявил, что компания планирует переработать дверные ручки, реагируя на сообщения об инцидентах.
Ранее сообщалось о рисках возгорания электромобилей. Хотя такие транспортные средства загораются реже, чем машины с двигателями внутреннего сгорания, подобные пожары протекают значительно сложнее, труднее поддаются тушению и потенциально опаснее.
Специалисты по пожарной безопасности из компании FN-Serviss отмечают, что возгорания аккумуляторов электромобилей сложнее, чем у традиционных машин, поскольку им свойственны крайне высокие температуры горения, выделение ядовитых газов и риск повторного возгорания. «Литийионные батареи состоят из сотен маленьких ячеек, которые могут воспламеняться повторно — даже после тушения», — подчеркивают эксперты.
Хотя в Латвии такие случаи пока редки, мировая практика свидетельствует о росте риска. Во многих странах Европы, например в Германии, после тяжёлых происшествий уже введены ограничения на размещение электромобилей в подземных парковках и введено требование специальной подготовки пожарных.