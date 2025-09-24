В Германии мужчина и двое детей сгорели заживо в Tesla, не сумев открыть двери электромобиля

Согласно полицейскому отчету, водитель Tesla пытался обогнать выстроившуюся очередь из автомобилей, но в результате съехал с дороги в кювет, машина врезалась в дерево. Автомобиль загорелся. Мужчина и двое детей не смогли выбраться из салона, но еще один ребенок — смог. Его доставили в больницу на спасательном вертолете, отметило издание, подчеркнув, что в спасательной операции участвовали два санитарных вертолета, множество полицейских и медиков.