ФОТО: в Даугавпилсе прошли антитеррористические учения - захват заложников, эвакуация чиновников и другие действия

Антитеррористические учения с полным развертыванием сил СГБ проводит с 2007 года, и это уже 14-е по счету учения такого масштаба. В этом году в учениях участвовали более 500 представителей различных органов - СГБ, полиции, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, прокуратуры Латгальского судебного округа, Государственной пограничной службы, Национальных вооруженных сил (НВС), муниципальной полиции и самоуправления Даугавпилса. В этом году впервые в учениях СГБ участвовали представители многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также вертолеты ВВС Канады CH-146 Griffon. В качестве международных наблюдателей присутствовали представители Службы государственной безопасности Польши.