Rīgas namu pārvaldnieks обвиняют в навязывании невыгодных условий обслуживания домов

На заседании комитета присутствовали и представители жителей, которые выразили критику в адрес RNP и мнение, что RNP нельзя доверять. Кроме того, депутаты были ознакомлены с письмом департамента жилья и окружающей среды Рижской думы, в котором департамент выражает недовольство условиями нового договора. Департамент должен заключить договор об обслуживании квартир, находящихся в собственности самоуправления. Департамент отмечает, что в приложениях к договору нет плана ремонтных работ, хотя в договоре есть на него ссылки. Департамент призывает сократить возможности RNP по изменению плана ремонтных работ, установив, что делать это можно только раз в полгода, а не раз в квартал.