Rīgas namu pārvaldnieks обвиняют в навязывании невыгодных условий обслуживания домов
На заседании комитета Рижской думы обсудили новый договор обслуживания домов, предложенный SIA Rīgas namu pārvaldnieks . Документ вызвал критику со стороны депутатов, жителей и департамента жилья из-за невыгодных условий и непрозрачности.
Муниципальное SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) предложило жильцам заключить договоры по обслуживанию домов, которые не выгодны по сравнению с нынешней ситуацией, такие упреки прозвучали сегодня на заседании комитета по жилью и окружающей среде Рижской думы.
На заседании комитета был рассмотрен проект договора, подготовленный после изменений нормативных актов, согласно которым собственники квартир должны выбрать, кто в дальнейшем будет осуществлять обслуживание домов. Жители имеют возможность заключить договор с действующим управляющим, учредить товарищество и управлять своим домом самостоятельно или выбрать другого управляющего.
На заседании комитета было отмечено, что в новых договорах предусматриваются более высокие штрафные проценты за неоплаченные счета. В рассмотренном сегодня комитетом проекте договора упоминается, что в случае, если владелец квартиры не осуществляет любой установленный договором платеж, RNP имеет право начислить и потребовать с него проценты за просрочку в размере 0,1% от просроченного платежа.
Как сообщил оппозиционный депутат Вячеслав Степаненко (СВ/ОМ), RNP в сентябре уже заключил договор, в которым процент просрочки установлен в большем размере - 0,2% от суммы просроченного платежа.
Заместитель руководителя комитета Эдгар Икстенс ("Новое Единство") рассуждал, что если сравнивать предусмотренные договором права жителей и RNP, то у управляющего прав гораздо больше. Однако он признал, что и обязанностей у RNP больше, чем у жителей. В договоре четко не определено, что включено в корзину услуг RNP, а что нет, что предусмотрено финансировать из платы за обслуживание, а что придется финансировать отдельно. Кроме того, возражения вызвала норма договора о порядке изменения планов работы и другие аспекты договора.
На заседании комитета присутствовали и представители жителей, которые выразили критику в адрес RNP и мнение, что RNP нельзя доверять. Кроме того, депутаты были ознакомлены с письмом департамента жилья и окружающей среды Рижской думы, в котором департамент выражает недовольство условиями нового договора. Департамент должен заключить договор об обслуживании квартир, находящихся в собственности самоуправления. Департамент отмечает, что в приложениях к договору нет плана ремонтных работ, хотя в договоре есть на него ссылки. Департамент призывает сократить возможности RNP по изменению плана ремонтных работ, установив, что делать это можно только раз в полгода, а не раз в квартал.
Недовольство департамента жилья и среды вызвал и пункт проекта договора, который гласит, что RNP имеет право требовать предоплаты за осуществление отдельных действий по управлению. Департамент требует разъяснить, за какие действия без согласования с собственниками квартир RNP собирается требовать предоплату. По мнению департамента, за обязательные действия по управлению предоплата взиматься не должна. Выделен целый ряд других пунктов договора, с которыми департамент не может согласиться.
Депутат Степаненко отметил, что сейчас сложилась странная ситуация, поскольку о новом договоре, который распространяется в том числе на принадлежащие самоуправлению квартиры, не могут договориться департамент жилья и окружающей среды и RNP. Две муниципальные структуры не доверяют друг другу. Если это происходит между департаментом и муниципальным предприятием, то чего можно ожидать в отношениях между RNP и товариществами по обслуживанию квартир, добавил Степаненко.
Оппозиционный депутат Владислав Барташевич (ЛПМ) считает, что Рижская дума должна разобраться, является ли RNP муниципальным предприятием с социальной функцией и получение прибыли не должно быть для него важнейшей целью, или же предприятие следует передать на приватизацию. По его мнению, сейчас предпринимается попытка выжать из RNP максимальную прибыль, чтобы потом его дороже продать, а потребности рижан не учитываются.
Глава комитета жилья и окружающей среды Рижской думы Элина Трейя (Нацобъединение) планировала, что на заседании комитета будет принято решение об обращении к исполнительному директору как держателю долей капитала RNP с целью обеспечить согласование проекта упомянутого договора с Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП), но до конца заседания в комитете уже не было кворума и такое решение принято не было.
Однако глава комитета сообщила, что она видит в предложенном RNP проекте договора проблемы, поэтому попросит держателя долей капитала добиться от руководства RNP, чтобы они были устранены. Как подчеркнула Трейя, она не может допустить ситуацию, когда населению предлагается договор с худшими условиями, чем предусмотрено нормативами, и который противоречит закону о защите прав потребителей.