Поддержка растет: уже скоро в Латвии увеличат пособия семьям с детьми

Кроме того, будут повышены государственные компенсации самоуправлениям на пересмотр пособий по содержанию ребенка в приемных семьях: минимальный размер пособия на содержание будет установлен в двукратном размере от минимальных средств на содержание, установленных Гражданским законом, в зависимости от возраста ребенка - 390 евро за ребенка до шести лет или 468 евро за ребенка в возрасте от семи до 17 лет. В этом году сумма этих пособий установлена в размере 215 евро за ребенка до шести лет и 258 евро - за ребенка от семи до 17 лет.