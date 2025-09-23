Выдающийся французский дирижер Жан-Кристоф Спинози выступит с LNSO на двух концертах в Латвии
В пятницу, 26 сентября, в 19:00 в Рижском Доме конгрессов и в субботу, 27 сентября, в 17:00 в концертном зале «Latvija» в Вентспилсе Латвийский национальный симфонический оркестр (LNSO) выступит совместно с Государственным академическим хором «Latvija», сопрано Ниной Спинози из Франции, норвежским баритоном Хальвором Мелиеном и выдающейся латвийской клавесинисткой Иевой Салиете. Дирижером концерта выступит Жан-Кристоф Спинози.
Концертная программа «LNSO, Васкс, золотое барокко и Реквием Форе» будет исполнена под руководством опытного французского дирижера Жана-Кристофа Спинози (Jean-Christophe Spinosi), для которого это будет первое выступление в Латвии. В концертах прозвучит музыка разных эпох — Cantabile Петериса Васкса для струнных, фрагмент цикла Антонио Вивальди Laudate pueri, Концерт для клавесина и оркестра ре минор Иоганна Себастьяна Баха и Реквием Габриэля Форе, который станет кульминацией концерта.
В исполнении LNSO примет участие также Государственный академический хор «Latvija», а соло сопрано и баритона исполнят Нина Спинози и Хальвор Мелиен. Это также будет первый раз, когда у руля LNSO встанет выдающийся французский дирижер Жан-Кристоф Спинози, признанный как выдающийся интерпретатор музыки эпох барокко и классицизма. Он является основателем и художественным руководителем Ensemble Matheus, регулярно выступает в престижных концертных залах, таких как Théâtre du Châtelet в Париже, Wiener Konzerthaus и Королевская опера в Лондоне.