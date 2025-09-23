Выдающийся французский дирижер Жан-Кристоф Спинози выступит с LNSO на двух концертах в Латвии

В исполнении LNSO примет участие также Государственный академический хор «Latvija», а соло сопрано и баритона исполнят Нина Спинози и Хальвор Мелиен. Это также будет первый раз, когда у руля LNSO встанет выдающийся французский дирижер Жан-Кристоф Спинози, признанный как выдающийся интерпретатор музыки эпох барокко и классицизма. Он является основателем и художественным руководителем Ensemble Matheus, регулярно выступает в престижных концертных залах, таких как Théâtre du Châtelet в Париже, Wiener Konzerthaus и Королевская опера в Лондоне.