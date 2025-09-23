ВИДЕО: как выглядит самый большой McDonald's в мире, похожий на развлекательный центр

Самый большой ресторан сети в мире мало напоминает привычный фастфуд. Огромное двухэтажное здание площадью более 1700 квадратных метров во Флориде скорее похоже на медицинский центр или офисный комплекс, чем на место, где заказывают гамбургеры. Этот McDonald’s работает круглосуточно и предлагает куда больше, чем обычный: аркадные игры, детскую площадку и даже собственную пиццерию. Он расположен недалеко от Disney World в Орландо и давно стал местной достопримечательностью.