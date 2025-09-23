ВИДЕО: как выглядит самый большой McDonald's в мире, похожий на развлекательный центр
Самый большой McDonald's в мире находится во Флориде, недалеко от Disney World в Орландо. Двухэтажное здание площадью более 1700 квадратных метров работает круглосуточно и напоминает скорее развлекательный комплекс с аркадами, игровой зоной и даже собственной пиццерией, чем привычный фастфуд.
За последние полвека McDonald's превратился в мирового гиганта фастфуда, ежедневно обслуживающего около одного процента населения планеты — примерно 80 миллионов человек.
Рестораны сети чаще всего выглядят стандартно: это либо драйв-тру (окна для выдачи заказов) на окраине, либо компактное заведение на главной улице. Но в США McDonald's пошёл дальше.
Самый большой ресторан сети в мире мало напоминает привычный фастфуд. Огромное двухэтажное здание площадью более 1700 квадратных метров во Флориде скорее похоже на медицинский центр или офисный комплекс, чем на место, где заказывают гамбургеры. Этот McDonald’s работает круглосуточно и предлагает куда больше, чем обычный: аркадные игры, детскую площадку и даже собственную пиццерию. Он расположен недалеко от Disney World в Орландо и давно стал местной достопримечательностью.
Британский блогер и рецензент Алекс Додман во время поездки в Орландо решил сравнить этот ресторан с европейскими аналогами. В Instagram он написал: «Я смотрел видео на YouTube об этом месте, и там его показывали как спокойное и уютное. Видимо, ролик снимали в шесть утра, потому что поверьте — это совсем не расслабляющий опыт».
По словам блогера, несмотря на впечатляющие размеры, интерьер оказался довольно простым и ничем не выделялся.
Ресторан открылся в 1976 году, и со временем больше стал похож на развлекательный центр с кинотеатром, чем на классический фастфуд.
«Если бы мне не сказали, что это самый большой McDonald's в мире, я бы и не обратил на это внимание. Он действительно большой, но разочаровывает. Для меня он больше напоминает приемное отделение медицинского центра Национальной службы здравоохранения», — отметил Алекс.
Меню здесь почти такое же, как и везде. Из уникального — пицца и одно блюдо пасты.
Главная же особенность скрыта на втором этаже. Половину пространства занимает огромная мягкая игровая зона, а другую — ярко освещённые аркадные автоматы. «Если вы любите есть McDonald's под звуки детских криков и истерик, то это место для вас. Здесь не только огромная игровая площадка, но и столько автоматов, что ими можно затмить даже Блэкпул», — пошутил блогер.