Охота и рыбку съесть... Латвийцы хотят санкций для России, но не готовы за них платить
Опрос показал, что латвийское общество разделено во мнениях о торговле с Россией: многие поддерживают полный запрет, но не готовы платить больше за товары ради прекращения экономических связей.
Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос Norstat. Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов, сообщает Dienas Bizness.
В то же время данные ЕС о торговле показывают, что крупнейшее падение экспорта в Россию произошло в первый год войны, а затем объемы между странами ЕС и государствами-агрессорами менялись умеренно. Согласно данным Norstat, полный разрыв экономических связей с Россией больше всего поддерживают жители Риги (40%), тогда как среди жителей крупных городов таких респондентов 23%, а среди сельских жителей - 36%. Из этого можно заключить, что рижане чувствуют себя в большей безопасности и считают, что последствия такого запрета для них будут меньше (например, безработица из-за банкротства отдельных предприятий).
Поддержка запрета на импорт выше, а против него высказались 45%. Мужчины настроены более прагматично и менее радикально. Менее радикальны также люди старше 40 лет. Половина опрошенных заявила, что не готова платить больше за товары, если это будет необходимо для прекращения торговли с Россией или Беларусью.
Таким образом, люди формально поддерживают запреты, но готовы платить за это только в случае незначительного роста расходов.
Лишь 9% считают, что экспорт нужно запретить немедленно, даже если это приведет к банкротству предприятий.
Официальная статистика показывает, что с начала войны в Украине объемы импорта и экспорта стран ЕС с Россией и Беларусью существенно уменьшились. Санкции, запреты на импорт и экспорт, а также ценовые потолки на энергоресурсы резко изменили торговые потоки. По сравнению с первым кварталом 2021 года в первом квартале 2025 года импорт ЕС из России уменьшился на 86%, экспорт - на 58%, а импорт из Беларуси - на 77%. До войны Россия была одним из крупнейших торговых партнеров ЕС, но за три года ее роль значительно уменьшилась.