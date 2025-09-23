Охота и рыбку съесть... Латвийцы хотят санкций для России, но не готовы за них платить

В то же время данные ЕС о торговле показывают, что крупнейшее падение экспорта в Россию произошло в первый год войны, а затем объемы между странами ЕС и государствами-агрессорами менялись умеренно. Согласно данным Norstat, полный разрыв экономических связей с Россией больше всего поддерживают жители Риги (40%), тогда как среди жителей крупных городов таких респондентов 23%, а среди сельских жителей - 36%. Из этого можно заключить, что рижане чувствуют себя в большей безопасности и считают, что последствия такого запрета для них будут меньше (например, безработица из-за банкротства отдельных предприятий).