Появились сообщения о "грандиозной сделке", которую заключил Узбекистан с американской компанией
Как сообщает Euronews, национальный авиаперевозчик Узбекистана подписал контракт с компанией Boeing на сумму в семь миллиардов в пересчете на евро. Соглашение заключено во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Американский лидер Дональд Трамп назвал контракт "грандиозной сделкой". "Это обеспечит более 35 тысяч рабочих мест в США. Президент Мирзиёев - человек слова, и мы будем продолжать работать вместе над многими другими вопросами", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В заявлении Uzbekistan Airways уточняется, что компания закупит у корпорации Boeing 14 самолётов Boeing 787 Dreamliner и 8 воздушных судов данного типа опционом. Поставки начнутся с 2031 года.

Авиакомпания заявила, что сделка позволит Uzbekistan Airways увеличить пассажирские ёмкости на ключевых направлениях, повысить устойчивость расписания и гибко развивать сеть маршрутов, соединяя Центральную Азию с Северной Америкой, Европой, Ближним Востоком и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

