В Латвию и другие страны Балтии массово переселяются узбеки. Информацию подтвердили в Ташкенте

Еще в мае представители латвийской погранохраны сообщили, что в этом году в страну легальным путём прибывает больше граждан Узбекистана, чем в предыдущие годы. Однако, у них достаточно часто выявляются поддельные въездные документы, а у части из них позже фиксируются нарушения правил пребывания.