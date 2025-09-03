В Латвию и другие страны Балтии массово переселяются узбеки. Информацию подтвердили в Ташкенте
О том, что в Латвии замечен крупный приток граждан Узбекистана ранее сообщали представители погранохраны. Теперь эту информацию подтвердили и власти этой центральноазиатской страны.
Еще в мае представители латвийской погранохраны сообщили, что в этом году в страну легальным путём прибывает больше граждан Узбекистана, чем в предыдущие годы. Однако, у них достаточно часто выявляются поддельные въездные документы, а у части из них позже фиксируются нарушения правил пребывания.
В конце августа латвийские пограничники сообщили, что по-прежнему сохраняется высокий удельный вес граждан Узбекистана, которым пограничная служба отказывает во въезде. Причиной отказа становится несоответствие заявленной цели предполагаемого пребывания, а также случаи, когда граждане этой страны утверждают, что будут работать водителями-перевозчиками, однако у них выявляются поддельные водительские удостоверения.
Тем временем, Центральный банк Узбекистана сообщил, что во втором квартале 2025 года трудовые мигранты перевели на родину 4,8 млрд долларов. Это на 21,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако прирост оказался меньше, чем в 2024 году, когда он составлял 38,6 %.
Наибольший рост зафиксирован по переводам из стран Балтии — плюс 65,6 % в годовом выражении. Переводы из США увеличились на 10,3 %, из России — на 23,7 %, из Европы — на 26,9 %. Переводы из Азии остались практически без изменений.
С момента распада СССР в 1991 году Россия остаётся основным направлением для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Согласно официальным данным России, в стране проживают почти четыре миллиона граждан Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также около 670 тысяч нелегальных мигрантов.
Однако, антимигрантские настроения в России усилились после теракта в московском «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года - российские власти ужесточили миграционные правила и усилили контроль.
Тем временем в Латвии, как писал Otkrito.lv, объявили охоту на нелегальных мигрантов. Власти Риги обещают прогнать их из столицы.