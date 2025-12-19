Политики заметили еще один признак отхода Литвы от демократии

Ранее СМИ сообщали, что при изменении уровня охраны Тихановская может переехать жить и работать в Польшу. В свою очередь, сама Тихановская на этой неделе заявила, что ведёт переговоры с Литвой об организации охраны, и подчеркнула, что не хочет покидать Литву.