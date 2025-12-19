Политики заметили еще один признак отхода Литвы от демократии
Литовская парламентская оппозиция подвергла критике решение доверить охрану лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской сотрудникам полиции. До сих пор белорусскую оппозиционерку охраняла Служба охраны руководства.
Лидер оппозиционного Либерального движения Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что это решение является политическим, а Литва с такой политикой "дрейфует".
"Это не технический вопрос, это политическое самоопределение правительства Инги Ругинене, и это решение очень чётко показывает, что Литва дрейфует в ценностном плане, дрейфует в контексте внешней политики", — заявила Чмилите-Нильсен журналистам в Сейме в пятницу.
Демократ Лукас Савицкас отметил, что в условиях напряжённой геополитической ситуации он хотел бы, чтобы демократическим силам была обеспечена безопасность для их деятельности.
"Геополитическая обстановка напряжённая, и в этом контексте хотелось бы видеть, что Литва по-прежнему остается страной, где консолидируются демократические силы, и им создаются безопасные, гарантированные условия для деятельности. Данные решения не кажутся мне сугубо техническими, они имеют опредёленный политический подтекст", — утверждает Савицкас.
Специалисты ранее предполагали, что изменение формата охраны означает сохранение охраны дома и офиса Тихановской, однако лидер белорусской оппозиции лишается личной охраны в Литве и за рубежом.
Ранее СМИ сообщали, что при изменении уровня охраны Тихановская может переехать жить и работать в Польшу. В свою очередь, сама Тихановская на этой неделе заявила, что ведёт переговоры с Литвой об организации охраны, и подчеркнула, что не хочет покидать Литву.
Ранее правящую коалицию Литвы подвергли острой критике за попытку упростить процедуру увольнения руководства национального вещателя. В этом увидели подрыв демократии. Тысячи людей в Вильнюсе вышли на улицы, протестуя против попыток ограничить свободу слова.